美國5/11結束COVID-19疫情緊急狀態 3年來逾110萬人病死

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美國將在5月11日結束因應COVID-19疫情的雙重國家緊急狀態。圖為在曼哈頓的民眾走進藥局購買口罩。（路透社）

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國總統拜登今天通知國會，他將在5月11日結束因應COVID-19疫情的雙重國家緊急狀態。世界上大部分地區在首次宣布緊急狀態近3年後，已恢復接近正常的生活。

美聯社報導，結束國家緊急狀態和公共衛生緊急狀態聲明的舉措，將正式調整聯邦因應新型冠狀病毒措施，將新型冠狀病毒視為地方性公衛威脅，可以透過各機關的正常權限進行管理。

與此同時，美國國會議員早已通過法案，終止在疫情期間為數以百萬計美國人提供保險的緊急情況部分。再加上大部分COVID-19（2019冠狀病毒疾病）聯邦紓困資金減少，這也將使疫苗和治療方式的開發脫離聯邦政府的直接管理。

美國前總統川普2020年3月13日首次宣布全國進入COVID-19公衛緊急狀態。拜登自2021年1月上任以來，一再延長緊急狀態，如今還剩幾個月就要到期。白宮表示，拜登計劃將短暫延長兩項緊急狀態直至5月11日。

路透社報導，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）在聲明中表示：「這次逐步結束緊急狀態符合政府先前的承諾，即在公衛緊急狀態終止前至少60天發出通知。」

根據美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的數據，自2020年以來，美國已有超過110萬人死於COVID-19，其中包括上週約3700人。

確診病例數在寒假期間略為上升後呈下降趨勢，且明顯低於過去兩個冬天的水準，不過病毒篩檢和向公共衛生官員通報的數量已急劇減少。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1120131