中疾控：已有24例輸入性CH1.1 但短期不會本土流行

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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）中國疾控中心昨表示，截至1月30日，共監測發現24例Omicron變異株CH.1.1及其亞分支輸入病例，但尚未監測到本土感染病例，短期內也不會引起本土大規模流行。

中國疾病預防控制中心昨天晚間在微信公眾號發布「關於奧密克戎變異株CH.1.1，這些知識您需要瞭解」一文，針對Omicron CH.1.1相關問題作解讀。

根據文章指出，2022年11月13日，中國通過基因組測序首次從天津市報送的1例泰國輸入病例樣本中檢出CH.1.1進化分支。

截至2023年1月30日，共監測發現24例CH.1.1及其亞分支輸入病例，輸入病例來源地涉及15個國家或地區。未監測到CH.1.1及其亞分支的本土感染病例。

中國疾控中心指出，儘管CH.1.1變異株的免疫逃逸能力和傳播優勢進一步增強，導致突破感染和再感染風險增加，但中國大部分人群體內已存在高水準中和抗體，對CH.1.1存在一定的交叉保護作用。

至於其治病性是否會更強？中國疾控中心表示，目前未見CH.1.1變異株的致病性增強，但仍需進一步關注。一般新毒株出現後，感染病例需達到一定規模並持續一段時間，才能初步判斷新毒株的致病力是否變化。

中國疾控中心也說明，CH.1.1屬於Omicron變異株BA.2.75的第6代亞分支。最新研究顯示，由於新增多個突變位點，增加了CH.1.1的免疫逃逸能力。同時，新增的一個突變位點（L452R）曾經是Delta變異株的特徵性突變位元點。

不過，該突變位點也存在於許多其他Omicron變異株亞分支中，如BA.5.3和BA.5.1.3等。（編輯：曹宇帆）1120201