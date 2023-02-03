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中國大陸全面恢復與港澳通關往來 取消核酸檢測

2023/2/3 11:01（2/3 11:34 更新）
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北京宣布自6日起全面恢復大陸與香港、澳門人員的通關往來。圖為江西昌北機場準備搭機前往香港的旅客。（中新社）
北京宣布自6日起全面恢復大陸與香港、澳門人員的通關往來。圖為江西昌北機場準備搭機前往香港的旅客。（中新社）
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（中央社記者張謙香港3日電）北京方面今天宣布，自6日起全面恢復大陸與香港、澳門人員的通關往來，包括取消每天人流限制、取消核酸檢測證明，以及各口岸應開盡開。

中國國務院港澳事務辦公室在官網公布，自6日零時起，大陸方面將優化與港澳人員的往來措施，包括取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額；恢復大陸居民與港澳團隊旅遊經營活動。

自港澳入境人員，如7天內沒有到過境外，入境時不需要出示核酸檢測呈陰性結果；若曾到過境外，由港澳當局查驗行前48小時核酸檢測呈陰性證明，結果為陰性者即可放行（3歲及以下嬰幼兒可免除查驗核酸）。

自港澳入境人士抵達口岸後，憑海關健康申報碼完成必要通關手續，健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面。

大陸毗鄰港澳口岸應開盡開，通關便利化措施應出盡出，大陸與港澳跨境直通道路客運和鐵路、水路、航空客運運力應用盡用。

香港和大陸自上月8日起恢復首階段通關，但只恢復大部分口岸運作，不包括羅湖口岸，而羅湖口岸卻是兩地人流量最大的要道，過去高峰時，每天有超過30萬人次往來。

此外，在首階段通關中，香港每天只有5萬個名額，同時要求出入境者出示48小時內核酸檢測呈陰性證明。

一般認為，若羅湖口岸未恢復運作，香港和大陸不算恢復通關。不過，日前大陸方面已經傳出，羅湖口岸預定於6日恢復運作。

在上述通知中，北京方面提出大陸毗鄰港澳口岸應開盡開，可以預期，羅湖口岸可於6日重開。（編輯：曹宇帆）1120203

#大陸
#香港
#羅湖口岸
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