中國通報單日434人在院染疫死亡 較峰值下降9成

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（中央社台北1日電）中國疾病預防控制中心今晚通報，中國大陸在醫療院所感染COVID-19死亡病例數，於1月4日達到峰值4273例，隨後持續下降，1月30日下降至434例，較峰值下降89.8%。

中國疾控中心官網1日晚間通報中國大陸COVID-19感染疫情最新情況。

通報稱，全國（不含港澳台）發燒門診（診室）就診人數於2022年12月23日達到峰值286.7萬人次，隨後連續下降，2023年1月23日後就診人數呈現低檔波動，1月30日為16.4萬人次，較峰值下降94.3%。

據通報，中國大陸在醫療院所COVID-19感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降，1月30日下降至14.4萬人，較峰值減少了91.1%。

全國在院COVID-19感染者中，重症患者數量於1月5日達到峰值12.8萬，隨後持續下降，1月30日下降至1.4萬，較峰值下降了89.3%。

通報並稱，全國在院COVID-19感染死亡病例數於1月4日達到峰值4273例，隨後持續下降，1月30日下降至434例，較峰值下降89.8%。

中國疾控中心並稱，中國持續開展COVID-19變異監測，監測結果表明，此輪疫情流行株主要為BA.5.2.48、BF.7.14和BA.5.2.49，「未發現新的變異株」。

中國目前也顯著提高了老年人群的COVID-19疫苗接種率。

據通報，截至1月30日，中國大陸累計完成接種COVID-19疫苗34.9億劑次。全人群第一劑次、全程接種覆蓋比例分別達到92.9%和90.6%。

通報稱，60歲以上老年人第1劑次接種人數占老年人群的96.0%，全程接種、加強免疫接種（第3劑）人數分別占符合接種時間間隔老年人群的96.6%、92.2%。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120201