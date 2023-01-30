金酒擬向大嶝配售專用酒 陸委會：僅是初步構想

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（中央社記者吳柏緯台北30日電）金門縣長陳福海28日參訪大嶝金門縣府舊址時提及「金酒公司正研擬配售大嶝居民專用酒」。陸委會表示，此事是金酒公司在中國大陸拓銷市場的行銷構想，目前仍在研議當中。

陸委會今晚以書面回覆時指出，經向金門縣政府瞭解後，配售大嶝居民專用酒，是金酒公司在中國大陸拓銷市場的行銷構想，目前仍在研議當中。由於涉及需要中國大陸給予優惠關稅，以及在大陸對適用對象進行配售作業等事項，目前僅是初步構想。

陸委會表示，金酒公司是金門縣政府所經營的縣營事業機構，金酒公司配售計畫及資格，由縣府訂定並對外公告實施，是否涉及兩岸條例相關規定，本會將進一步瞭解實際狀況。

2022年12月，中國海關總署以註冊資訊不完整為由，宣布暫停台灣午仔魚等水產品，以及金門高梁、台灣啤酒等進口。昨天，中國大陸國台辦宣布放行金酒輸陸。

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據金門縣政府29日發布的新聞稿，陳福海提到，如果配酒至大嶝能夠成功，不僅具有特別意義，對金酒業績也會有一定程度的挹注。

對於配售金門高粱至大嶝，兼任金酒公司董事長的縣府秘書長謝世傑說明，目前研擬設計的酒瓶標籤與金門在地原本三節配售酒會有所區隔，商標設計會蘊含兩地同源、和平融合的概念，金酒也會爭取免關稅、專供的方式來推動，相信對金酒行銷會有加分效果。（編輯：邱國強）1120130