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艾未未4月倫敦開個展 質疑中國強拆工作室

2023/1/31 18:17
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（中央社倫敦30日綜合外電報導）中國異議藝術家艾未未今天表示，他至今難以理解中國當局何以拆除他的工作室。他預定今年4月在英國倫敦展開個人第一項以設計為主題的展覽。

法新社報導，艾未未對手工藝品和傳統工藝的熱愛是這次展覽的重點，屆時將展出數十萬件他自1990年代開始蒐集的藝品，從石器時代的工具到樂高積木都有。

倫敦設計博物館（Design Museum）表示，這些展品將依據「中國快速變遷的城市景觀」脈絡，分成5個「領域」在地板上陳列，包括艾未未北京工作室2018年遭中國當局拆除時毀損的瓷雕作品大量碎片。

2015年即定居歐洲的艾未未對他的工作室遭到拆除，至今依然不解。他在上海還有另一個工作室，2011年也被夷為平地。

他在葡萄牙的畫室預錄了倫敦展覽開幕的受訪影片表示：「他們為什麼要這麼做，我還是看不出有什麼道理…他們只是想幹點什麼來教訓我。」

「但教訓我什麼呢？針對我的藝術家身分，他們要教訓的是個人主義和言論自由，以及質疑和爭論他們正當性的所有人。」（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1120131

#艾未未
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