提前還房貸成風 中國官媒：不可取

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（中央社台北1日電）受經濟情勢不佳衝擊收入等影響，中國近來湧現提前清償房貸風潮，導致部分銀行加設門檻試圖阻擋。中國官媒今發表評論，聲稱今年經濟可望回暖，利率有可能調降，競相提前還貸並不可取。

經濟日報（中國）今天發表評論坦承，受近年來經濟成長下滑及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反覆等多重衝擊，部分民眾收入不穩定性增加，對未來預期不明朗，於是試圖透過全部或部分提前還款減輕還貸壓力，降低住房消費負擔。

評論指出，2022年以來中國金融市場波動加劇，股票、基金價格大幅下滑，一貫穩健的銀行理財產品紛紛跌破淨值。在這種情況下，一般民眾投資收益下降明顯，投資偏好趨於保守，將原本用來投資的部分資金用來提前還款，也是這波提前還款潮的主因之一。

此外，部分房貸利率偏高也是民眾選擇提前還款的原因。2020年以來發放的部分房貸利率超過6%，儘管2022年貸款市場報價利率（LPR）下降3次，但部分房貸利率仍明顯高於目前約4.3%的平均房貸利率。

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至於房貸是否應提前還款，文章指出，可判斷投資收益是否高於貸款利息。如果收益較高，可考慮將資金更多用於投資；反之則可考慮部分或全部償還貸款，但仍需為生活日常支出與未來養老、醫療等留足資金，扎堆（競相）提前還貸並不可取。

評論最後強調，今年隨著中國宏觀經濟回暖，資本市場上升概率較大，而貸款利率還有調降可能。因此，提前償還貸款需要慎重考慮。（編輯：邱國強/李雅雯）1120201