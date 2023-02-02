海基會春節活動 台商最關注兩岸直航航點恢復

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（中央社記者李雅雯、呂佳蓉台北2日電）停辦3年的海基會台商春節活動今天重啟。與會的中國大陸台商熱烈反映兩岸航點恢復問題，認為目前只有開放對岸4個航點，遠不敷往來兩岸的台灣民眾所需。

「2023大陸台商春節活動」今天在台北舉行，約有200多名台商與會。北京台協會長陳文錧、東莞台協會長陳宏欽、廣州台協會長王慶祥、蘇州台協會長謝清福、珠海台協榮譽會長葉飛呈、澳門台協會長簡廷在、台企聯榮譽會長王屏生、台企聯常務副會長翟所領等指標性台商都有與會。

兩岸空中直航航點現僅開放上海、北京、廈門、成都4地，台商持續關注後續兩岸航點開放情形。

翟所領接受媒體聯訪時表示，恢復原有航點是在陸台灣人最企盼的事情。先前COVID-19疫情環境不允許恢復，現在疫情條件排除了，期待可以快點有決定，採取階段式恢復也可以。而航點恢復也能使機票票價回到以往水準。

他指出，原先對於小三通復航感到振奮，但沒想到專案模式僅限金馬地區居民，「這讓大家有點失望」。小三通很便捷，希望可以全面恢復和以前一樣，讓廣東、福建沿海一帶台胞也可以透過小三通來往兩岸。

陳宏欽直言，兩岸直飛航點限縮問題是所有台商的痛。以廣東來說，這是台商聚集地方，過去可以從深圳、廣州直飛回台灣，現在卻要透過轉往廈門或成都再飛回台灣，機票價錢也是以往的2至3倍。

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他建議，可以先從台商密集的深圳、廣州、江蘇無錫、山東濟南和青島等漸進式恢復。中國大陸先前疫情嚴重，目前一切平穩，正在積極推動內需經濟，對於台商來說是非常好的機會，希望政府可以協助台商拓展大陸市場。

葉飛呈受訪時表示，兩岸直飛航點限制解除是所有台商最期待的事情，現在只有4個點，台商必須轉從上海、廈門或香港、澳門飛回台灣，相當地麻煩。另也建議開放陸客來台，讓陸客來台灣帶動消費，有人流才有金流、物流。（編輯：邱國強）1120202