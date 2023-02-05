矯正機構暴力案改編電玩 中國玩家籲重視創傷

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（中央社記者吳柏緯台北5日電）中國矯正學校暴力事件層出不窮，近期一款改編自真實事件的遊戲「飛越13號房」引發討論。不少網友分享相關經驗，並點出真實世界比遊戲更殘酷，這個問題仍存在中國的社會中。

「飛越13號房」是以中國「戒網癮專家」楊永信開設的網戒中心，以及其透過電擊方式「治療」網路成癮的事件為背景，改編而成的遊戲。

「飛越13號房」由中國獨立遊戲團隊ALT LAB工作室製作，近期於電子遊戲數位發行服務平台Steam發布第1、2部。由於製作精良，加上遊戲以網路成癮矯正學校為背景，揭露了長久存在的社會問題，同時不少有過類似經驗的中國網友內心的創傷被喚起，因此這款遊戲發售後，不只玩家，在社群平台上也引發大量討論。

遊戲中設置的「世界留言本」功能收到不少中國玩家的匿名回饋，其中不乏分享自身在這類矯正機構中經歷的痛苦回憶。

有些人提到念中學時曾被家人送到類似的機構，為了順利離開而不得不順從學校各種不合理的規定；也有人形容，相信這類機構的家長相當「愚昧」，將教養的責任外包；也有已經出社會的網友感嘆，經歷了這樣的事件後，與家人的關係變得更加惡劣，大學離家後便未曾返鄉探視。

另外也有過來人呼籲，若是身邊有親友面臨類似的事情，一定要出面阻止，避免悲劇不斷發生。

根據遊戲開發團隊在官方微博表示，「世界留言本」的功能在上線之後收到了許多學員們（有類似經歷的玩家）的故事分享，盼成為「情緒宣洩的私密出口」，作為彼此的電子布洛芬。

事實上，這類矯正學校藉由暴力手段管教，造成學生身心受創，甚至喪命的情形在中國仍時有所聞。

根據界面新聞、美國之音日前報導，中國河南雅聖思素質教育基地傳暴力施教，這所號稱導正青少年的機構被控體罰凌辱學生，包括教官拿皮帶抽人、扇巴掌、噴辣椒水，並下令學員背輪胎跑步等，不少人被打傻、憂鬱而跳樓。

遊戲中的一句標語「現實裡的結局還沒有等來最後的煙花」則引起了廣大的共鳴。

有玩家感嘆，「飛越13號房」中最理想的結局是學生蒐集了學校施暴的證據，家長終於恍然大悟並察覺自己的錯誤，同時成功藉由媒體揭露，不但使學校關門大吉、相關人士被問責，許多人也因此改善了和家人的關係，達到意義上的「重生」。

然而玩家指出，現實世界裡，做出這些行為的孩子可能面臨的是「加大電量」與更多慘無人道的暴力。

不少遊戲創作者會藉由遊戲表達對社會的關懷或批判，然而在中國的環境之下，創作空間仍然較為緊縮，創作者必須以各式種方式規避來自當局的壓力，才能發表這類的作品。

一名台灣獨立遊戲創作領域的遊戲開發者接受中央社採訪時提到，中國的獨立遊戲創作領域能量依舊很強，而且作品的品質是有目共睹的，例如「風來之國」、「暖雪」。此外也不乏有創作者透過遊戲表達對社會問題的關懷，然而一旦觸及到比較敏感的題材，仍會受到壓力。

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他提到，「飛越13號房」雖然是以中國的社會事件為基礎改編，然而背景則刻意設定為「東南亞某國」藉此規避可能受到的審查。

遊戲以一名因為遊戲成癮而被母親送入矯正機構接受「感恩教育」的年輕人張揚為主角，在學校遭受暴力虐待並被校方以治療為由電擊，在學校中面臨校方的壓迫，以及各有盤算的同學，藉由玩家要選擇服從或是反抗，進而影響劇情走向和各個角色的命運。（編輯：邱國強）1120205