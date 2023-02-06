香港深圳全面通關 取消核酸檢測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港6日電）香港與中國大陸今天起全面恢復陸地通關，同時取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）核酸檢測和人數上限。

上月8日，香港和大陸深圳部分口岸包括落馬洲率先開通，但出境港人每天有人流上限，並且要出示48小時內核酸檢測陰性證明。

今天起，港人經各口岸進入深圳不必再出示核酸證明，也不用預約出境，基本上恢復以往的自由進出。此外，過去沒有開放的羅湖口岸、蓮塘口岸和皇崗口岸等，今天也重新啟用。

羅湖口岸歷史悠久，是香港連接深圳的主要口岸；在沒有高速鐵路時，港人可以搭乘火車經羅湖口岸前往大陸，高峰時，羅湖口岸每天有超過30萬人次往來。

羅湖口岸今早6時30分重開，綜合本地媒體在現場的訪問，經此出境的港人人數頗多，有人說，疫情發生後，已3年沒有去過大陸，很高興口岸重開。

另有出境市民說，趁羅湖口岸重開到大陸看望親人；也有人說到深圳遊玩。

多名市民都說，今早過境順利，只花5分鐘，期間除了過關出示身分證明外，就是以手機程式填寫健康申報表。

除了港人赴大陸外，香港消費業者也十分期待羅湖口岸通關後，可以吸引更多大陸客來港消費。

上月兩地初步恢復通關後，訪港的陸客也陸續增加，在尖沙咀廣東道旅遊區，日來重新出現陸客在名店排隊購物的現象。（編輯：周慧盈）1120206