西藏抗暴日64週年前夕 單車騎行為自由

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西藏抗暴日前夕，西藏台灣人權連線等團體2月8日發起「為西藏自由而騎」，期待獲得更多台灣社會對於西藏受迫苦難的關注，騎乘路線起於二二八和平公園，終點為台北101，途經立法院群賢樓時現場短講活動理念。中央社記者李雅雯攝 112年2月8日

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（中央社記者李雅雯台北8日電）西藏抗暴日前夕，西藏台灣人權連線等團體今天發起「為西藏自由而騎」，透過單車騎乘象徵循環、不止，持續不斷為自由人權努力，期待喚起台灣社會對於西藏受迫苦難的關注。

西藏台灣人權連線等團體8日上午在立法院群賢樓前宣講，這是8日「為西藏自由而騎」第一次騎乘的中途暫停站，後續還有4次騎乘活動，騎乘期間將穿插短講、發酷卡等方式，爭取民眾對於西藏議題的關注。

西藏台灣人權連線常務理事札西慈仁說，作為一個流亡藏人，從來沒有去過自己的國家，但是知道自己將會出生在未來的西藏；「為西藏自由而騎」除了讓民眾了解西藏情況，也要讓在台的中國人知道究竟西藏發生了什麼事。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，作為一個香港人，過去認為西藏議題和自己沒有關係，這些年香港政治環境驟變，了解到中國控制野心不會終止、迫害不會結束，影響力也會蔓延到境外。

他說，香港人說話的權利受限制了，這趟不僅為西藏而騎，也為香港而騎，也為其他未能說出自己聲音的人而騎，希望未來的日子裡，自由不會再被威脅。

今年3月10日為西藏抗暴日64週年，台灣從2004年起每年舉辦大遊行；「為西藏自由而騎」是在2011年發起的活動，在抗暴日前夕舉行。

「為西藏自由而騎」除了關注西藏議題外，也聲援遭到極權、暴力侵害的國家和地區，像是香港、東突厥斯坦（新疆）、南蒙古、緬甸、烏克蘭等。（編輯：曹宇帆）1120208

西藏抗暴日前夕，西藏台灣人權連線等團體2月8日發起「為西藏自由而騎」，期待獲得更多台灣社會對於西藏受迫苦難的關注，騎乘路線起於二二八和平公園，終點為台北101，途經立法院群賢樓暫停短講，現場拉起雪山獅子旗。中央社記者李雅雯攝 112年2月8日

西藏抗暴日前夕，西藏台灣人權連線等團體2月8日發起「為西藏自由而騎」，期待獲得更多台灣社會對於西藏受迫苦難的關注，騎乘路線起於二二八和平公園，終點為台北101，途經立法院群賢樓暫停短講，單車頭插上雪山獅子旗小旗幟。中央社記者李雅雯攝 112年2月8日

西藏抗暴日前夕，西藏台灣人權連線等團體2月8日發起「為西藏自由而騎」，期待獲得更多台灣社會對於西藏受迫苦難的關注。騎乘路線起於二二八和平公園，途經立法院群賢樓，終點為台北101，西藏台灣人權連線常務理事札西慈仁（右）騎乘單車和其他人出發前往下一站。中央社記者李雅雯攝 112年2月8日