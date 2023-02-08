中國2019年曾高調宣傳 擊落入侵超高空偵查氣球

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（中央社台北8日電）美國出動戰鬥機擊落入侵領空的中國偵查氣球後，引發中方不滿與抗議。不過中國2019年曾推出紀錄片，高調宣傳共軍出動一架殲10C戰機，用飛彈擊落一顆入侵雲南領空的偵查氣球。

中國一顆偵察氣球在美國上空飄流一週引發全球關注後，美軍4日出動軍機在大西洋海岸上空予以擊落，此舉引發中國外交部與共軍的強烈不滿和抗議，堅稱這是一顆偏離航線的民用氣象氣球，批評美方反應過度。

不過，中國2019年曾高調宣傳擊落一顆入侵的超高空偵查氣球。

2019年9月，官媒央視播放名為「我們站立的地方」的紀錄片。在紀錄片第6集「武輝：雲嶺紅鷹飛」中，共軍南部戰區某部接到了「突發不明空情」的指令，於是派出「雲嶺紅鷹」旅的武輝駕駛一架殲10C戰機緊急升空查證。

數分鐘後，武輝駕駛紅鷹戰機抵達指定空域，在距離目標30公里左右，發現有一白色球形空飄物，並確認目標是一顆有動力的無人偵察氣球，上級指揮機構研判其極有可能是一個「超高空偵查氣球」，將威脅空防安全，命令武輝將其擊落。

紀錄片稱，此時空飄氣球位於超高空（超過1.5萬公尺），已經超過戰機最高升限，機載雷達都難以截獲，加之高空中萬里無雲，沒有任何參照物，無法判定距離，武輝只能依靠肉眼鎖定目標，再依據經驗建立攻擊航線。

最終，武輝操作戰機先俯衝增速，再躍升攻擊。隨著戰機左翼導彈發射一枚霹靂10空對空導彈，白色氣球瞬間爆炸，散落物迅速在空中拋灑開來。武輝從鎖定到擊落目標，耗時僅30秒。這是殲10C戰機自服役以來首次能夠確認的實戰戰果。

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紀錄片還出現掉落在樹林中的氣球殘骸畫面，但未說明是來自哪一國的偵查氣球。

鳳凰網軍事頻道當時報導稱，氣球雖然是一種十分古老的航空器，但是由於其低成本和近乎無限制的滯空時間，一直都世界各個軍事大國用來偵察氣象、地面情報的重要手段，也是和平時期滲透對方國家獲取情報的方式之一。因此，「嚴防和擊落每一個國外偵察氣球，是每一個國家保護自己領空安全和軍事機密的重要的手段」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120208