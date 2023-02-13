分析：理論遠遠落後實踐 當代中國最大挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）北京大學國家發展研究院院長姚洋表示，當代中國最根本的問題，就是中國共產黨理論遠遠落後於中國共產黨的實踐，這是最大的挑戰，也是最根本的挑戰。

中共總書記習近平7日在中共20大精神研討班開班式延續20大報告，對於如何正確理解和大力推進中國式現代化發表講話。港媒香港01近日針對中國式現代化、馬克思主義中國化等議題專訪姚洋，觸及「中國共產黨的中國化目前處在什麼樣的階段？後續會如何繼續中國化？」等問題。

姚洋說，中共的中國化在實踐層面比理論層面要走得快得多，也就是在實踐層面，很大一部分已經回歸中國，例如務實主義、選賢任能、恢復市場經濟等，都是中共中國化的表現，但在理論層面，面臨著重新改造的難題。

他表示，「當代中國最根本的問題，就是中國共產黨理論遠遠落後於中國共產黨的實踐，這是最大的挑戰，也是最根本的挑戰」。

他解釋，中國共產黨是非常重視理論的政黨，每一次重要轉折都是理論先行，「而當前理論落後於實踐最重要的，就是經典的馬克思主義政治經濟學完全落伍了」。

姚洋表示，馬克思主義政治經濟學的理論基礎是勞動價值論，而勞動價值論的下一步就是剝削理論，在一個源自於無產階級革命的國家，國家具有階級屬性，若接受馬克思主義政治經濟學的剝削理論，就必須依照這個邏輯去實踐，但顯然中國改革開放40多年並未依照這套理論。

他說，中國經濟成果最重要的原因不是剝削理論，不是單一的按勞分配，而是按要素分配，是資本和勞動共同取得回報，才有今天的發展。

這位專家進一步表示，在新時代構建中國社會主義的基本經濟制度必須吸收改革開放的寶貴經驗，放棄剝削理論，而且「剝削理論也不利於實現中華民族的偉大復興」，對所有制的討論不應再有政治意義，而僅應有經濟意義，也就是將效率作為確定所有制的主要標準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

姚洋指出，中共20大報告提出大方向，這也是整個中國、特別是中共的理論界應該努力的方向，但問題在於「我們現在的理論仍然處於革命的話語體系裏，沒辦法跳出來」，因此習近平提出「中國式現代化，深深植根於中華優秀傳統文化」是有深意的，希望從老的理論中跳脫出來，重新思考中共的理論。

他表示，要創建新的理論，勢必要揚棄一部分舊理論，但現在還做不到，於是只能不斷疊床架屋。但如此會阻礙前行的道路，例如不放棄階級鬥爭，就別談共同富裕。（編輯：周慧盈/邱國強）1120213