ChatGPT概念股受追捧 中國監管部門出手示警

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）聊天機器人ChatGPT受全球矚目，相關概念股被中國投資人追捧，多支股票連日漲停，近13個交易日，概念股累積漲幅逾240%。上海與深圳證交所則對特定企業發函，示警投資風險。

ChatGPT是獲得微軟投資的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可依照輸入的關鍵字自動生成散文、詩歌甚至論文，去年11月底開放免費試用後，迅速掀起熱潮；中國市場資金近期熱烈追捧ChatGPT相關概念股。

綜合第一財經、經濟觀察報與證券時報報導，今天中國證券市場三大指數集體下跌。截至下午收盤，滬指下跌0.39%、深成指下跌0.25%、創業板指下跌0.7%。儘管大盤下跌，ChatGPT概念股卻逆勢上漲，包含因賽集團、初靈資訊、夢網科技、鴻博股份等股票均漲停。

據統計，過去近13個交易日，ChatGPT概念股累積漲幅超過240%。

報導引述中信保誠基金基金經理吳振華分析，隨著運算能力增加以及應用領域擴展，ChatGPT可望用於更多不同的產業、完成各式工作，例如更廣泛的智慧客服、更深入的基礎教育，以及深度參與人類的生活和娛樂，長期而言，會存在更多投資機會。

除了一般民間企業外，中國官方也注意到這樣的浪潮。近日北京市經濟和信息化局發布「2022年北京人工智慧產業發展白皮書」，其中提及「將全面夯實人工智慧產業發展底座，支援頭部企業打造對標ChatGPT的大模型，著力構建開源框架和通用大模型的應用生態。」

官方的宣示無疑是對投資者的一劑強心針，為本就蓬勃的ChatGPT概念股注入更強大的動能。

然而股價狂飆的背後也存有風險，上海證交所與深圳證交所近日都對特定企業發出監管工作函，示警相關風險。

報導提到，受到監管關注的海天瑞聲、雲從科技均發出公告表示，「自身始終秉承冷靜、理性、專業的態度看待包括ChatGPT等在內的各類產業界新現象對公司業務所能產生的實質影響」。

聲明強調，近期公司日常經營情況正常，未發生重大變化，並稱「未與OpenAI合作，ChatGPT的相關產品和服務未給公司帶來業務收入」。（編輯：楊昇儒）1120215