華興資本董事長失聯 外界憂北京再打壓科技金融業

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（中央社北京17日綜合外電報導）中國投資銀行華興資本昨天表示，董事長兼執行長包凡失聯。這名億萬富豪活躍於中國科技業資金圈，是多家中國網路新創公司幕後關鍵推手。華興資本在香港股價今天一度應聲腰斬。

法新社報導，華興資本昨天向香港交易所發布公告說：「公司無法聯絡上包凡先生。」此外未提供進一步細節。

華興資本今天股價盤中一度暴跌50%，收盤跌幅收斂至28.2%。法新社向華興資本尋求置評，尚無法取得聯繫。

中國財經新聞網站「財新」昨天報導，有香港市場人士表示，近2天確實無法聯繫上現年52歲的包凡。

中國外交部發言人汪文斌今天回應有關包凡失蹤的提問時表示，他對於相關資訊並無所悉。他強調，中國是法治國家。

根據「財新」報導，華興資本總裁叢林去年9月遭到拘留，因中國當局對於他在國有中國工商銀行融資租賃部門任職時的業務展開調查。

如今包凡失聯，引發外界擔憂北京當局可能再度打擊中國金融業，延續中國領導人習近平長期以來的打貪行動。

華興資本成立於2005年，在北京、上海、香港、新加坡及紐約都有辦公室。華興資本曾主辦數家中國網路業巨擘的首次公開募股（IPO），包括電子商務巨頭京東；還曾在2015年促成中國2大叫車平台滴滴打車與快的打車合併。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120217