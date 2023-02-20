杭州多校因疫停課引恐慌 民間再掀防疫路線爭論

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國鬆綁防疫政策至今逾2個月，各地逐漸恢復疫情前的日常生活。然而近日杭州多所學校卻陸續傳出因多名學生感染而停課。有些輿論認為此舉是過度防疫、製造恐慌。

19日晚間，一篇名為「杭州兩學校班級多人發熱，下週停課」的文章在中國的社群平台流傳，甚至衝上微博熱搜榜，引起不少議論，更有人憂心這是新一波疫情「訊號」。

綜合杭州日報、中國新聞網與香港經濟日報報導，杭州市疫情防控指揮部上午證實，目前杭州有2所中小學校出現學生染疫，共計15名；另有1所小學則出現12人流感聚集性傳播。

官方強調，這3所學校均已根據相應預案對涉及班級教學課程暫行調整，「個別學校班級出現數名學生感染屬於正常現象，並不代表新一波流行的開始」。

這起事件是在中國1月8日正式將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級為乙類乙管，列明COVID-19感染者不需隔離，不再判定密切接觸者、無症狀及輕症患者可居家自我照護後，首件受到全中國關注的停課事件，因此引發關注，同時輿論也激烈辯論。

綜合微博等中國社群平台的言論，有些人認為過去兩個月這麼多人都「陽過」了，現在已經逐漸復常，現在疫情本身不恐怖，忽然宣布停課才是製造恐慌；也有人提到，陽了就請假在家休息，學校裡做好個人衛生防護就好。

然而也有人批評，COVID-19的傳染力強，要是對孩子健康造成影響誰要負責；另外也有人支持校方的應對方式，認為「乙類乙管，不是不管」，仍然需要一定程度的管制措施避免疫情擴散。

然而隨著鬆綁後，開學季到來，醫學專家認為未來疫情可能會斷斷續續在局部地區出現，校園應精準防疫，避免大規模停課。

中國新聞周刊日前報導引述香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示，兒童整體感染後出現重症的機會很低，加上中國本輪疫情已過去，現階段不用過於擔心。

他說：「校園應精準防疫，盡量避免動輒大規模停課，如果學校出現局部疫情爆發，便要求有病例的班級停課，而不是一刀切全校停課。」（編輯：曹宇帆）1120220