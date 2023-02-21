中國結束清零經濟反彈落空 外資減持資產

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（中央社台北21日電）中國結束清零封控，但貨物運輸、房屋及汽車銷售等數據持續疲軟，經濟反彈期望似乎落空，外國投資者減少購買中國股票。經濟學家說，最初解封後的經濟狂熱基本上已經過去。

綜合美國之音、日經亞洲報導，據「萬得」（Wind）金融數據，本月至今，外國投資者透過滬港通購買了人民幣（下同）166億元的中國股票，這較1月同期的891億元大幅度下跌；且本月的13個交易日，其中6天的外國投資是淨流出，而1月只有一天是淨流出的負值。

北京在去年12月初取消嚴厲防疫封控政策後，滬深300指數隨之低點強勁反彈；但瑞士私人銀行瑞聯（UBP）高級亞洲經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）表示，從股市動態顯示，最初解封後的經濟狂熱目前基本上已經過去。

美國之音表示，中國經濟在「清零」封控結束後反彈的期望已被對於貨物運輸不振、房屋和汽車銷售疲軟的擔憂所取代。

高盛亞洲經濟分析師魏靜嫻（Maggie Wei）近期在研究報告中表示，客戶試圖評估中國經濟反彈程度的最急迫擔憂仍然是房地產市場的狀態，而這又與消費需求有強烈關聯。

中國房市1月銷售數據黯淡。國營的保利發展和華潤置地年增僅4%，另多數私人開發商都出現雙位數的下跌，其中上海的旭輝控股銷售額下跌41%、廣州富力地產更大跌71%。

穆迪投資的房地產分析師Kelly Chen預測，由於政策支撐主要有利於國營和主要的私人開發商，今年恐會有更多小型開發商倒閉。

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此外，隨著中國政府逐步停止對購買電動車及傳統油車的獎勵，1月的汽車銷售也遭受重創；另在貨運運輸方面，1月中遠海運港口年跌12%，廣州港和寧波舟山港也分別下降了10%和3%。

在此情形下，卡薩諾瓦預測，外國投資者可能會觀望，直到北京3月制定出經濟增長目標。儘管機構對中國GDP將因消費提升保持樂觀，但示警因企業即將報告去年第4季受疫情封控影響的營收表現，3、4月市場恐有動盪。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120221