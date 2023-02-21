中國連爆白髮運動 官媒：醫保要算大帳長遠帳

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（中央社台北21日電）中國武漢及大連接連爆發不滿醫保改革的「白髮運動」。官媒再發文為醫保改革護航，指醫保是把大家的錢放在一起來化解社會整體風險，呼籲民眾要算小帳也要算大帳，要算眼前帳也算長遠帳。

中國經濟日報今天發表評論指出，近日關於職工醫保個人帳戶改革的消息引發社會關注，多地推出的醫保改革方案中，職工醫保個人帳戶當期計入的金額有所變化，原本由單位繳費劃入個人帳戶的部分，被納入統籌基金。有人認為改革後劃入個人醫保帳戶的資金減少，個人醫保待遇下降。

文章表示，改革還將個人帳戶的使用範圍從參保職工本人擴展至其家庭成員，以及增強了「門診共濟保障」，逐步將多發病、常見病的普通門診費用納入統籌基金支付範圍，令參保人普通門診統籌的待遇提高。

這篇文章強調，統籌基金增大後，提高了醫保的互助共濟作用。醫保歸根到底是一種社會保險，「把大家的錢放在一起，可以實現用大數法則化解社會群體的風險」。

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文章又解釋，大部分已開發國家沒有共享帳戶和個人帳戶的設計，中國在醫保制度建立之初，為簡化報銷手續，吸引更多群眾參與，設立了個人帳戶。但在新形勢下，出現了參保職工「有病的不夠花，沒病的用不了」的情況。

文章呼籲參保人「要理性看待改革」，面對當前劃入個人帳戶資金減少的情況，「大家既要算小帳，也要算大帳；既要算眼前帳，又要算長遠帳。相信在改革推進一段時間後，群眾會享受到改革的紅利」。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120221