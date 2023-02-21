憂中國軍力成長恐犯台 美與盟邦加強印太防務

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（中央社夏威夷史密斯營20日綜合外電報導）中國偵察氣球本月稍早飄浮於蒙大拿州敏感的核武設施上空，後遭美國戰機擊落，震驚全美。但對美軍印太司令部司令阿基里諾而言，這只是中國不斷挑釁的最近一次行動。

「華盛頓郵報」（The Washsington Post）報導，中國的挑釁行動還包括去年8月在時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，發射飛彈飛越台灣上空、中國核武迅速增長，以及中國偵察氣球去年兩次在夏威夷群島附近現身。

阿基里諾（John Aquilino）近來在俯瞰珍珠港的夏威夷山頂辦公室接受訪問時說，此外，北韓去年飛彈試射次數超出以往、中國與俄羅斯的「上不封頂」夥伴關係，以及中國在南海不斷擴張軍用機場，「眼前的環境，恐怕達到了我處理軍務30年來所見過的最危險程度」。

中國、北韓和俄羅斯的挑釁行為，促使美國和最密切的印太地區盟邦加強軍力，並深化合作。

主管印太安全事務的美國國防助理部長瑞特納（Ely Ratner）說：「這些盟邦正加強自己的防務，希望強化彼此結盟關係，尤其是與美國的夥伴關係，同時也彼此接觸。這些都在同一時間發生。」

美國拜登政府指出，這個趨勢反映出各盟邦正透過不斷建立夥伴關係，也就是所謂邁向相輔相成的「網格狀」結盟關係，來建立印太地區的自由和繁榮。

許多進展直到最近才顯現。日本去年12月宣布，將大幅增加國防預算並採購美製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。菲律賓本月允許美軍使用菲國另4個軍事基地。澳洲未來數週可望宣告，如何進一步在美英協助下取得核動力潛艦。澳洲官員並說，這項計畫可能還包括由美國潛艦輪調部署澳洲，以協助澳洲海軍訓練潛艦官兵。

但另一方面，也有些國家擔心被視為過度親近美國，比如泰國、馬來西亞和印尼就一心要避免捲入強權競爭的相互交鋒中，表示不願被迫在美、中之間選邊站。

至於印度雖是拜登政府印太戰略的重要夥伴，也一直願意在軍事演習和近期的國防科技方面與美國合作，但也極欲保有戰略自主政策，因此避免加入任何多邊安全協定，或任何對俄羅斯和中國施壓的聯盟。

另一方面，俄國入侵烏克蘭以及中國驚人的軍力成長，使區內國家更加擔心中國可能進犯台灣。中國海軍規模已經是世界第一，去年射試彈道飛彈的次數也超過世界其他各國總和。中國犯台儘管並非近在眼前，但多名美國將領已警告美軍最好有此準備。

阿基里諾說，誠然美國自身也必須改進區域兵力態勢。「事事必須加速進展」，人人都須有「迫切感，因為這是防止衝突爆發所必須」。

在美國為嚇阻中國犯台而領導發起的區域行動中，日本和澳洲攸關重大，印度沒有太多直接參與，韓國則是關鍵的變數。

曾任美國北韓情報官的大西洋理事會（Atlantic Council）印太安全倡議負責人加勞斯卡斯（Markus Garlauskas）說：「韓國是支持台灣或保持中立，對於中國是否決定攻台會有很大影響力。」他並指出，駐紮在朝鮮半島的美軍也可進攻中國本土。

雪梨大學美國研究中心執行長葛林（Michael J.Green）指出，至於東南亞和大洋洲大多數國家「無一支持中國，他們只是想盡可能不要捲入紛爭」。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1120221