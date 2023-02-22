國台辦主任見外國外長 朱鳳蓮：這是工作之一

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）針對中共中央台辦、國台辦主任宋濤21日在北京會見新加坡外長維文，外界認為此舉罕見。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天則說，這並不罕見，向國際社會講清楚台灣問題是工作之一。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，有媒體詢問，國台辦主任會見外國外長十分罕見，見新加坡的外交部長維文（Vivian Balakrishnan），是否是希望新加坡扮演橋梁角色？朱鳳蓮則做出上述回應。

朱鳳蓮表示，長期關注國台辦工作的話，就知道這種情況並不罕見。世界上只有一個中國，堅持一個中國原則是公認的國際關係基本準則，是國際社會普遍共識。

她聲稱，「向國際社會講清楚台灣問題的歷史經緯和法理事實，講清楚我們為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程所作的工作和努力，是國台辦的工作之一。」

朱鳳蓮表示，「國際社會廣泛理解和支持中國人民反對『台獨分裂活動』、爭取完成國家統一的正義事業。我們對此表示讚賞。」

根據中國台灣網消息，宋濤在會見維文時說，希望星方恪守「一個中國」原則，支持中國統一大業。維文則說，星方將繼續恪守「一個中國」原則，反對台獨，支持兩岸關係和平發展。

據新加坡外交部發布新聞稿，維文與宋濤會面時指，宋濤在會中說明國台辦的首要事項，維文則重申新加坡「一中政策」，且一向支持兩岸關係和平發展。（編輯：周慧盈）1120222