約見美駐港總領事 中國外交部對涉港問題劃紅線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港24日電）中國外交部駐港特派員劉光源近日約見了美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May），就對方所涉香港言論提出交涉，並劃出涉港問題三條紅線。

綜合本地多家報章今天的報導，中國外交部駐港特派員公署發言人昨天接受媒體查詢時表示，劉光源約見梅儒瑞，向對方提出嚴正交涉，並劃出三條「紅線」，「即要求美方不得危害中國國家安全、不得在港搞政治滲透，以及不得詆毀破壞香港發展前景」。

發言人表示，劉光源就美國總領事和總領館近期「一系列干預香港事務的錯誤言行」提出嚴正交涉，表達強烈不滿，敦促要恪守外交官職業操守，不要在錯誤道路上愈走愈遠。

梅儒瑞於去年9月16日抵港履新，接替離任的史墨客（Hanscom Smith）。

據報導，梅儒瑞上月出席美國智庫舉辦的香港經濟前景研討會時指出，任駐港澳總領事4個月以來，見到香港出現政治打壓、法治水準下降，過去兩年有1萬5000名在港的美國公民離港。

他又批評中國全國人大常委會解釋香港國安法，擴大行政當局權力，破壞香港司法獨立，並指香港新聞自由不斷倒退。

中國外交部駐港公署當時曾就此批評梅儒瑞。

就劉光源約見梅儒瑞一事，中國全國港澳研究會顧問劉兆佳向媒體說，駐港外交公署對美駐港澳總領館提出嚴正交涉，更劃出「紅線」要求，舉動罕見，相信是警告美方，如果美方「依然故我」，中方會有後著。

他又說，美國過去倚靠在港「代理人」發聲，但隨著香港國安法的實施，反對派已銷聲匿跡，西方國家需要「赤膊上陣」。

據報導，美國駐港澳總領館至今沒有就劉光源約見梅儒瑞一事作出回應。（編緝：周慧盈）1120224