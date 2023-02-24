少子化衝擊 中國幼兒園迎來首波關園潮

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（中央社台北24日電）中國少子化衝擊讓幼兒園從「報名難」變成「招生難」，甚至出現開兩個班竟只來4名幼兒的現象，連央企的幼兒園都打破20年規定，首度對外招生；有專家指出，首波幼兒園關園潮已來臨。

綜合多家陸媒今天報導，中國大陸進入人口負成長時代後，新生兒減少最先衝擊的就是學前教育。

報導指出，在一些地方，民辦幼兒園2021年、2022年開始面臨招生難，少部分公辦幼兒園也存在招不滿的情況。這種情況不僅出現在北京這樣的一線城市，在山東臨沂這個三線城市，各幼兒園今年也將面臨激烈的生源競爭。

一名家住武漢市漢陽區的家長說，在小區周邊為剛滿3歲的兒子物色幼兒園。令她意想不到的是，家門口的一所駐武漢央企機關幼兒園拋出橄欖枝。

這家央企幼兒園園長表示，工作20多年來一向只對內部招生，過去生源多到要排隊篩選入園，但自去年秋季開始，個別班級卻出現了招不滿的現象。因此今年園方決定擴大招生範圍，不再硬性規定家長必須為單位職工。

據報導，武漢由於競爭激烈，幼兒園搶奪生源招式多，有幼兒園打出「老帶新」活動，對舊生學雜費可立減人民幣5000元（約新台幣2.2萬元），或不設招生範圍零門檻入園等等，但即便如此，依然一「生」難求。

一家私立幼兒園園長透露，原本計劃新開設兩個托幼班，卻只有4個孩子報名，最後不得不取消托幼班，把4個孩子安排到小班。

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首都師範大學副教授、中國學前教育研究會理事夏婧指出，在此情形下，第一波幼兒園的關園潮已經到來了。在幼兒園園長微信群組裡，去年起就經常看到有幼兒園在轉讓桌椅板凳。目前很多園長還在掙扎，但趨勢已不可逆轉。

中國國家統計局1月公布，2022年末全國人口14億1175萬人，較2021年末減少85萬人，人口自然成長率每千人負0.6，出現61年來首度負成長，引發各方關注。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120224