英媒：後疫情時代 上海開始復甦但未與世界接軌

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（中央社台北27日電）中國結束3年「清零」政策重開國門，英國金融時報報導，作為中國最國際化的城市，上海能否與世界接軌顯示中國是否重新融入世界，雖然上海經濟開始復甦，但全面融入世界的步伐仍滯後。

中國今年1月8日正式將COVID-19降級為「乙類乙管」並重新開放邊境。金融時報23日報導表示，2022年上海經歷了2個月的封城，貿易及旅遊業受重創，作為中國最國際化的城市，上海能否重新與世界接軌，顯示中國是否已重新融入世界。

報導形容，目前雖然看到上海本土經濟開經復甦，如餐廳門外重新排隊人龍，上海外灘擠滿旅客，但這些人都是中國民眾，沒有外國旅客，上海全面融入全球的步伐卻滯後。

上海市長龔正1月曾表示，2022年上海獲外國投資達到創紀錄的235億美元（約新台幣7220億元），「這表明上海仍然是世界上最吸引外國投資的地方之一」。

但報導指出，經歷過「清零」政策帶來的不確定性後，外資仍然不願意立即重投中國市場，因為目前仍面對被延遲發簽證及其他問題。

去年上海封城的慘況，也導致難以吸引已經遷移到海外的外商人員，重返上海。

一名出口商表示，近期的一波疫情令若干外國商人對於入境中國仍有疑慮。

根據上海的航空數據，今年1月上海只有18萬班國際航班入境，與2019年1月有270萬班仍有很大距離。

觀察人士預期，今年3月開始入境上海的國際航班會增加，此前有報導指蘋果執行長庫克（Tim Cook）預料3月會到訪中國。

中國歐盟商會上海分會會長許倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）表示，上海有機會重建過去年3年被破壞的信心，她促請上海市政府以具體的步驟建立透明及可預測的商業環境。

中國歐盟商會上海分會最近向上海市政府提出一連串建議，包括減少進入市場的門檻，但該份建議文件在中國社群平台微博公開後不久被刪除。

中國歐盟商會主席伍德克（Jörg Wuttke）表示，歐洲消費者能為中國創造龐大的就業職位，但目前中國市場開放小。2021年歐洲公司對瑞士的貿易較中國多23%。

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上海社會科學院經濟學家楊建文表示，房地產和消費是中國需要解決的兩大問題，上海完全有能力解決這兩個問題，並指目前上海房地產市場「壓力不大」。

報導指出，中國因為延遲開放拖累經濟，上海將成為重振中國經濟強勁成長的重要引擎。以往上海在全國經濟成長貢獻很多，但2022年上海國內生產毛額（GDP）全年降幅0.2%，而全國GDP年增3%。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120227