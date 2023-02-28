擴大內需穩經濟 財政政策成兩會看點

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）每年全國兩會，中國都會公布年度的經濟成長目標。去年中國經濟成長率僅3%，今年成長目標格外受矚目，加上如何擺脫封控的強烈不確定性，擴大內需以穩經濟，將成重點。

去年中國GDP成長率創下過去40年來的次低僅3%，遠不如去年兩會時訂立的預期目標5.5%。原因在於中國政府的清零政策，民眾出行受到限制，消費冰封，企業停工停產，承受巨大壓力。

與2022年情況相比，今年中國民眾終於可以恢復到正常生活。年初的地方兩會為今年全國兩會設定的GDP目標提供重要線索，31個省市的設定範圍大多集中在5%至6%的區間。但是，儘管碰上2022年的低基數，今年各省經濟成長目標卻普降，僅4省調升。

這一狀況對比2020年與2021年形成反差，當時2020年的碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，GDP成長率為2.2%，2021年大反彈，成長率達到8.1%。

中國社科院報告指出，2023年經濟增速可能約5%。

中國經濟面臨困難的解方何在？去年底中央經濟工作會議即指出，把恢復和擴大消費擺在優先位置，增強消費能力，改善消費條件，創造消費願景。

拉動中國經濟的三頭馬車當中的消費支出，在去年對GDP的貢獻率為32.8%，但這一占比在2021年為65.4%。由此看來，擴大內需、恢復消費將為今年中國的重點工作。

去年的中央經濟工作會議提出振興消費的主要對象包括「支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費」。

被視為短期拉動中國經濟的房地產市場，去年底開始官方極力救市，推出降低房貸利率等政策；近幾年銷售額不斷翻倍的新能源汽車，被認為是中國經濟下一個增長引擎。另外，近幾年受到打壓監管的平台經濟，官方也改為轉向支持的訊號。

光谷自貿研究院院長陳波教授接受中央社訪問時指出，可以預期今年的政府工作報告，將釋出積極的財政政策與溫和擴張的貨幣政策等訊息。

尤其，財政政策將發力更多，包含提高赤字率、發行更多債券，幫助經濟儘快回到正軌。

陳波進一步分析，今年的情況與過去3年完全不同。因外需疲軟，提振內需將是財政政策的重點。以往的財政政策是支援大項目開工，重點保障大型製造業者的營運。今年的財政政策可能是更強調補貼中小企業，並通過對消費者發消費券等方式刺激消費。

他表示，這與過去3年疫情影響民間投資者和民眾信心，中國的儲蓄創歷史新高即可佐證，須通過補貼與發消費券刺激服務業供給和消費需求，並給予民眾更穩定的未來預期，才能確保今年主要靠內需拉動的經濟增長目標。

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中國去年兩會訂2022年的財政赤字率為2.8%，根據經濟觀察報報導，光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東表示，2023年財政赤字率或上調至逾3%，地方政府新增專項債額度將有所提高，並且發行特別國債的緊迫性也在上升。

中國全國兩會是觀測經濟政策的重要窗口，屆時GDP成長率、CPI漲幅、財政赤字等關鍵指標的訂立，以及官方如何描述內需與外需，將在兩會上釋放訊號。（編輯：曹宇帆）1120228