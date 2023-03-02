中國機構改革 港媒：強化金融領導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國全國兩會即將審議機構改革方案，外界預料可能恢復設立類似「中央金融工作委員會」的機構，強化中央領導。北京學者說，成立金融委有助加強對國家資本的統一監管。

中國全國人大、全國政協（全國兩會）將分別於5日、4日登場，屆時除將產生新一屆國家領導層，還將審議「黨和國家機構改革方案」。方案日前獲中共20屆二中全會通過。

香港星島日報網今天報導，機構改革方案具體內容雖尚未公布，但預料涉及金融、科技、國家安全等，可能恢復設立類似「中央金融工作委員會」的機構，強化中央領導。

報導表示，中共總書記習近平日前在二中全會後會見黨外人士時透露，這次機構改革將涉及「金融體制改革」，「完善黨中央對科技工作統一領導的體制」，「針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深」，對經濟社會發展將產生重要影響。

美國華爾街日報稍早前指出，中國可能恢復設立「中央金融工作委員會」的機構，取代目前的國務院金融穩定發展委員會。為因應亞洲金融危機，1998至2003年中共曾設立中央金融工作委員會，加強對金融工作的領導。

報導引述北京清華大學金融研究中心主任宋逢明表示，「國家資本需要集中管理，因為這是全體人民的權益，不能被浪費或者被損害。如果成立金融委，將有助於加強對國家資本的監管」。

他並認為，中國管理機構在權力劃分界限上，容易滋生互相推諉或互相爭權等弊病，成立金融委也有利於集中統一管理協調，是件好事。

習近平還提及這次機構改革將「加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作，理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面提出明確要求」。

對此，香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析，「（這）意味着中央對部分機構或地方的監管或者規管會變多，主要透過一些非國營組織的建黨工作，例如阿里巴巴有黨委」。

對於中共二中全會以大篇幅論述當前中國面臨的內外局勢，學者認為，新一輪機構改革要適應發展、安全的需要。

中通社引述國家行政學院教授竹立家說，中共20大以來，中國經濟社會發展面臨新形勢，其中有外部因素，例如面臨着嚴峻的地緣政治風險，也有國內因素，例如COVID-19疫情之後經濟如何起飛，以及分配問題、如何實現共同富裕等，而所有來自國際、國內的安全問題都非常重要。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120302