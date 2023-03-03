中國兩會即將揭幕 人行：擬推出金融穩定法

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（中央社台北3日電）中國「兩會」即將揭幕，中共中央如何強化金融領導及促進經濟成長備受矚目。中國人民銀行行長易綱今天表示，將推行「金融穩定法」加強常態化監管，並稱過去10年中國通膨平均2%得來不易。

澎湃新聞報導，中國國務院新聞辦公室今天舉行「權威部門話開局」系列主題記者會，易綱在會上作出上述表示。

新華社去年12月發文表示，金融穩定法草案首次提請全國人大常委會審議，草案的立法總體思路是堅持中共對金融工作的集中統一領導，統籌發展和安全；著力完善金融風險事前防範、事中化解和事後處置流程全鏈條制度安排；堅持市場化法治化方向，既要防範系統性風險，又防範道德風險。

易綱表示，中國近年金融風險總體上有收斂，少數問題中小金融機構改革化險取得重要進展。

他表示，金融穩定法已經通過了全國人大的第一次審議，將推動金融穩定法實施，將各類金融活動全部納入監管，做好平台企業金融業務整改，加強常態化監管。

易綱又表示，過去10年中國通膨指數平均是2%，非常不容易；至於是否降準降息，他表示，目前中國貨幣政策一些主要變量的水平是比較合適，實際利率水平也是比較合適。

中國人民銀行副行長潘功勝談及房地產業時表示：「2021年下半年以來，以恒大為代表的部分房企由於長期高杠桿、高負債、高周轉經營患上了嚴重的『高血壓』。」

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他表示，針對房地產市場出現調整，金融監管部門推出了「金融16條」，從供給和需求兩端發力，促進房地產市場平穩運行。隨著疫情好轉和防控政策調整，前期推出的政策效果大幅改善，近期房地產市場交易活躍上升，尤其是優質房企融資明顯改善。

他表示，下一步將堅持「房住不炒」定位，認真吸取中國房地產市場發展經驗和教訓，支持剛性和改善性住房需求，支持租購並舉制度，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120303