中共組織機構調整 黨提升金融科技戰略主動性

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（中央社記者李雅雯台北6日電）中共20屆二中全會審議通過「黨和國家機構改革方案」。分析指出，改革是為了強化黨中央集中統一領導，背後目的是在金融、科技等領域加強黨的戰略主動性，抓緊資源分配權力。

政治大學國際關係研究中心5日舉行「解析2023年中共全國兩會」座談會。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員梁書瑗表示，中共20大報告頻繁提及「安全」，必須順應路線調整組織。組織改革是為了強化黨中央集中統一領導，目的在提升黨的戰略主動性，因為黨現在是感到「不安全」的。

梁書瑗提到，中國金融系統有腐敗和監管問題，尤其後來發生河南村鎮銀行「取款難」，後演變為地方維權事件，對於中共來說，很難接受這種動盪；2022年中央經濟工作會議第一次提出「堅持黨中央對金融工作的集中統一領導」。

她認為，中共將透過組織改革完善黨中央對於科技工作集中統一領導，科技領域涉及龐大金錢、人才分配，需要一個強中央去分配資源，由國家指定科技戰略。

她說，中國極力發展半導體產業，投入大量資金，卻仍在中美科技戰中備受制裁牽制，產業問題百出，看不到具體進展，「習近平顯然認為解決這個問題的方式就是要把這個權力拿回來」。

關於國安體系調整。梁書瑗坦言，外界對於國安系統運作其實不是很清楚，去年中央政法委員會全體會議提過，「全面推進依法治國、推進國家安全體系和能力現代化戰略部署，奮力推進政法工作現代化」，國安系統和政法系統是否可能有些程度上的整併以納入黨的管理，這是可以觀察的方向。

法國CY賽爾奇—巴黎大學教授張倫說，中國經濟欠佳、失業率高等問題，使得安全考量急遽增加，為了應對不確定性，可以採取的手段就是透過機構調整方式去加強控制。

他說，中國外部、內部不穩定性要素增加，「不安全」意識將投射在政策上，這些對於兩岸關係、對外關係的影響，有待觀察。

中共20屆二中全會審議通過「黨和國家機構改革方案」，部分內容將依程序提交全國人大會議審議，會議公報未提到方案具體內容。（編輯：邱國強）1120306