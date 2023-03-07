中國最大淡水湖水位續降 當局屢發枯水警戒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中國最大淡水湖鄱陽湖的水位又跌破7公尺，這是去年9月以來第5度破7，江西省水文監測中心繼2月27日發布枯水藍色預警後，分別於3月2日、5日8時，發布警訊升級的枯水黃色、紅色預警。

綜合中國澎湃新聞等媒體6日報導，據江西省水文監測中心指出，6日上午8時，鄱陽湖的水文監測代表站星子站測得水位6.99公尺，這是星子站自去年9月以來，第5度測得鄱陽湖水位低於7公尺。

自去年6月下旬至今，鄱陽湖水位持續走低，9月23日星子站測得水位為7.10公尺，刷新1951年以來最低水位。

之後水位仍持續下降，並於9月26日跌破7公尺後，11月17日測得有紀錄以來最低水位6.46公尺，累計去年9月至今，星子站水位低於7.11公尺的天數達89天。

此外，今年1月29日晚間10時，鄱陽湖星子站測得的水位是6.99公尺，這是去年9月以來第4度不到7公尺。

根據中國氣象部門預測，3月江西省降雨持續偏少，綜合鄱陽湖上游5條河的水情，鄱陽湖星子站將處於極枯水位。

中國天氣網1日指出，依國家衛星氣象中心的監測，鄱陽湖近期嚴重乾枯，2月27日鄱陽湖水體面積約1044平方公里，比近10年同期平均值縮減約21.8%，更較去年同期縮小約30.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除鄱陽湖水位持續探低外，中國水力發電大省雲南繼去年9月兩輪限電後，近期再傳缺水限電，而且這一次限電要求更高，下令工廠減少40%的運行產能，已經衝擊電解鋁、鋅等當地高耗能產業的生產。

證券時報e公司引述多名行業分析人士指出，此次雲南限電是受當地來水較少影響，也不排除其他地區跟隨限電的可能。目前限電持續多久尚未有時間表，涉及行業產能已下調。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120307