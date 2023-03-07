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兩岸旅遊交流陸釋善意？陳建仁：口惠而實不至

2023/3/7 13:50
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（中央社記者范正祥台北7日電）立委今天質詢恢復兩岸旅遊交流事宜，有關台商所稱陸方對開放團客進出已釋出善意，行政院長陳建仁質疑，「口惠而實不至」，陸委會主委邱太三則說，沒看到具體行動。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

國民黨立委林思銘質詢陳建仁對於兩岸交流的態度。陳建仁說，盡最大努力與對岸作比較好的溝通協調，儘量能夠在互相尊重、和平對等、民主對話的情況下，增進兩岸交流。

林思銘並質詢陸委會主委邱太三，兩岸現在春暖花開了沒有，邱太三答詢說，過去3年主要因為疫情關係，雙方管制整體內部安全，導致交流數量沒有辦法如以前；在總統蔡英文健康有序的指示之下，過去針對陸方來台類別包括商務、文化、教育等已經開放超過一半以上。

林思銘提到，台商去對岸交流後，帶回的說法是陸方對開放團客進出已釋出善意，是台灣方面沒有表示。邱太三回應，「但我們沒看到，他們還是沒解禁」，只是口頭上講，都沒有具體行動；陳建仁對此也質疑，「口惠而實不至」。

邱太三指出，陸方2019年8月以後，試圖影響台灣的總統大選，禁止大陸人士到台灣來自由行；團客部分，上個月陸方開放了世界20個國家地區，也沒包括台灣。（編輯：郭無患）1120307

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