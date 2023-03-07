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兩會側寫：拚經濟 北京「兩會藍」沒有持續

2023/3/7 16:59（3/7 20:37 更新）
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北京今年的「兩會藍」沒有持續多久，可能是因生產活動不能夠再因政治活動而耽擱。圖為7日北京街頭。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月7日
北京今年的「兩會藍」沒有持續多久，可能是因生產活動不能夠再因政治活動而耽擱。圖為7日北京街頭。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年3月7日
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（中央社記者呂佳蓉北京7日電）每當北京開政治大會或是外賓到訪，天空都會顯現晴朗藍天。但今年的「兩會藍」沒有持續多久，可能是因生產活動不能夠再因政治活動而耽擱，力拼穩增長比「兩會藍」更重要。

中國民眾將在兩會期間出現的人造藍天稱之為「兩會藍」。不只「兩會藍」，北京還有「奧運藍」、「APEC藍」、「閱兵藍」，這些都是用來形容，官方為確保重要時日北京能夠有一個「蔚藍晴天」，因為這關乎首都形象。

手法是一聲令下，包含機動車限行、周邊的企業停限產、工業停工等，減少汙染排放。一旦重要活動結束，霧霾又會重回天空報到，北京民眾重回霧濛濛中。

然而，今年的「兩會藍」沒有持續太久，5日人大開幕會當天的空氣品質指數（AQI）高達近300，今天的汙染指數也有250，都屬於「重度汙染」狀態。

中國媒體透露了一些訊息，財新網近日報導指出，國家大氣汙染防治攻關聯合中心6日發布消息，近期生產活動和汙染排放水準回升，不利氣象條件維持，京津冀及周邊地區汙染過程將持續至10日左右。

抬頭看北京天空，天灰濛濛的，且近期氣溫回升，能刮走霧霾的西北風還未到來。再加上去年中國「清零政策」致使企業停工停產，今年經濟議題成為首要重點，生產活動不再因政治而耽擱，所以沒有出現持續地「兩會藍」。

為了發展經濟北京長年受霧霾壟罩，但持平而論，近年中國因環保意識抬頭，天氣品質已多有改善。但是，在政治大會之前，中國民眾可能也想在霧霾生活下喘口氣，享受一下難得的藍天白雲。（編輯：邱國強）1120307

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