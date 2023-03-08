深圳富士康傳拆生產線轉移印度 官方：運轉正常

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（中央社台北8日電）鴻海旗下的深圳富士康廠區近日遭多名網友爆料正進行裁員，並拆除多條生產線設備準備轉移到印度。據陸媒界面新聞，富士康相關負責人今天對此表示，這是不實消息，目前深圳廠區「運轉正常」。

春節過後，中國頻傳工廠訂單大減，富士康在內多家大廠停止招工把生產線移到海外，致使中國勞工面臨薪酬減、求職難。

綜合21ic電子網、藍貓情感等中國自媒體報導，近日快手、抖音等短影音平台陸續有多名網友發布影片稱，位於深圳的富士康正在拆除生產線，已經拆了8條，很多仲介也收到了裁員通知，富士康告訴他們不要再招聘臨時工，鼓勵正式員工請假，因為生產線要轉移到印度。

影片截圖顯示，富士康廠區的大量生產設備被搬出裝車，還有很多印度人現身深圳富士康觀瀾科技園，可能是過來進行學習考察的。

在此之前，多名中國網友在社群發文稱，深圳富士康過年後招臨時工，時薪只有18元，是近年來最低，還不包吃住，而且每週就上5天、每天8小時，完全沒得加班；但因為名額有限，很多人還是搶著做。

歷經2022年鄭州富士康員工因疫情大出逃以及暴動事件衝擊iPhone手機供應後，蘋果公司要求富士康加快將生產線轉移到印度、越南等地以分散風險，如今成為進行式。

鴻海科技集團董事長劉揚偉2月27日率團隊抵達印度訪問，隔天拜會印度總理莫迪（Narendra Modi）。其後又與古茶拉底（Gujarat）、安德拉（Andhra Pradesh）和坦米爾那都（Tamil Nadu）3省的高層代表團會面聽取簡報，3省代表團邀鴻海前往投資或擴大產能。

華爾街日報6日報導，富士康考慮在印度大規模擴張，包括把在當地組裝的iPhone數量再增加數百萬支，並設立新的生產設施，以尋求在中國之外進一步實現多元化。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120308