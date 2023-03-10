中國外交預算大增12.2% 分析：加強外交攻勢

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（中央社台北10日電）美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國今年外交預算增加12.2%達到約人民幣548億元（約新台幣2427億元），顯示中國經過3年疫情後要加強外交攻勢，贏回之前失去的，同時公開強化對美立場。

根據中國財政部資料，「外交支出」這個統稱涵蓋的範圍很廣，從中國外交部、中國大使館和領事館的開支預算，到中國參與國際組織、對外援助和對外宣傳。

專家指出，中國外交開支明顯增加標誌著中國會顯著恢復和擴大與世界接軌。

報導引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，中國很可能會增加對外宣傳的開支，包括透過社交媒體，目標是外國觀眾。

他指出，例如中國嘗試透過微信擴大在新加坡及馬來西亞等不同國家的影響力，目標是會說中文的人。

中國今年將主辦第3屆「一帶一路」國際合作論壇，論壇此前因疫情而延期。

報導引述華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻指出，今年是中國倡議「一帶一路」10週年，中國領導人很可能會出國宣講「一帶一路」的成功，這通常表示會有更多外交開支包括援助或禮物。

「中國希望迎頭趕上，做更多來彌補失去的時間和機會。」，孫韻說。

報導指出，中國有很多事情要做，最少是穩定與已發展國家的關係。

不過，中國領導層正採取更有力的方式來反擊美國，中國國家主席習近平在「兩會」期間公開點名批評美國，指「以美國為首的西方國家，對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓」，給中國發展帶來「前所未有的嚴峻挑戰」。

中國外交部長秦剛也在兩會記者會表示，美國的所謂「競爭」，「就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈」。

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孫韻表示，對秦剛的語調並不感驚訝，秦剛的言論只是符合中國外交政策的既定路線，她認為這是自信和尖銳的，但不像戰狼外交那樣咄咄逼人。

吳木鑾指出，沒有觀察到中國外交政策有軟化，雖然跟前任外交部長王毅相比，秦剛的立場或許較軟，但王毅是中國最高級外交官員，他們仍要聽從習近平的指示，以展現他們的「戰鬥精神」，主動出擊對抗中國的敵對勢力。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120310