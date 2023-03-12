獲中國人大通過 丁薛祥等4人出任國務院副總理

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12日舉行的中國14屆全國人大一次會議全體第4次會議應出席代表2977人，出席2946人，缺席31人。中央社記者吳柏緯北京攝 112年3月12日

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（中央社記者吳柏緯、呂佳蓉北京12日電）今天上午舉行的中國14屆全國人大一次會議第5次會議，經中國國務院總理李強提名並由出席的人大代表同意，丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中等4人出任國務院副總理。

根據大會報告，今天中國14屆人大5次會議應出席代表2977人，出席2946人，缺席31人，出席人數符合法定人數。議程中，關於人事的議案包含決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行（央行）行長、審計長、秘書長的人選。

李強提名丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中等4人為國務院副總理並交由全體會議表決。

據表決結果，4人均獲全體會議同意，出任國務院副總理。在得票數方面，丁薛祥2944票贊成、0票反對、2票棄權；何立峰2943票贊成、3票反對、0票棄權；張國清2946票贊成、0票反對、0票棄權；劉國中2946票贊成、0票反對、0票棄權。

李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛等5人受李強提名並經會議同意，出任國務委員。

先前曾有傳言中國央行行長易綱將會卸任，然而今天的會議上仍被李強提名，並得到全體會議支持，得票數為2944票贊成、1票反對、1票棄權。

此外，幾個較受外界關注的部長人選，包含外交部長秦剛、國防部長李尚福、國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、商務部長王文濤、公安部長王小洪、國安部長陳一新、財政部長劉昆，均獲會議同意。

除了上述人事議案外，今天的會議也分别表決全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會等專門委員會主任委員、副主任委員、委員人選名單草案。（編輯：周慧盈）1120312