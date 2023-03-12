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中國官媒兩會期間發文：過緊日子必須常態化

2023/3/12 13:59
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（中央社台北12日電）中國官媒經濟日報在「兩會」期間發文，指中國財政收支還會長時間處於緊平衡狀態，「過緊日子」必須常態化，並要達到「節用裕民」，將減少了的行政開支用來促進經濟社會發展和民生福祉。

中國財政部5日提請14屆全國人大一次會議審查「關於2022年中央和地方預算執行情況與2023年中央和地方預算草案的報告」中，提到2023年財政改革發展工作包括嚴格落實過緊日子要求。

官媒經濟日報6日發文表示，每年人大、政協「兩會」 期間，黨政機關過緊日子都是受關注的話題，雖然當前中國經濟越來越強，但面對各種風險挑戰及保障民生的剛性支出需求，「錢袋子」並不寬鬆，「財政收支還會長時間處於緊平衡狀態」。

文章說，黨政機關「過緊日子」必須作為常態化紀律要求，形成一種習慣和自覺，並要結合新情況把「過緊日子」的要求進一步貫徹落實到位。

文章指出，黨政機關要從嚴控制非重點、非剛性支出，特別是要大力壓減「三公」經費支出、遏制違規興建樓堂館所等。

同時要通過壓減行政開支，把資金更多用來促進經濟社會發展和民生福祉，減輕企業稅費負擔，提升民生保障水平，才是真正的「節用裕民」。

文章強調，「過緊日子」並非意味少辦事、不辦事，而是在有限資金內，多辦事、辦好事，達到管理效能和資金效益雙提升，「做到花錢必問效、無效必問責。」

編制預算必須從嚴從緊，做到「無預算，不支出」，不得隨意追加，以及要加強財會監督，對違法違規行為嚴肅查處，使財經紀律真正成為不可碰觸的「高壓線」。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120312

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