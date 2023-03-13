學者：習大權獨攬棄集體領導 如同終身帝制

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（中央社台北13日電）中國年度全國人大會議日前表決通過中共領導人習近平3連任國家主席，有海外學者分析，他放棄集體領導，施行終身帝制，以致沒人有勇氣敢提出異議，並說習一個人把控全中國真是很大悲哀。

澳洲廣播公司（ABC）10日報導，繼去年10月中共召開20大通過習近平連任中共總書記，他3連任國家主席早已是既定事實，專家分析，如此中國的黨政並行系統將再次被削弱，實際上成為「金字塔系統」。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說，習近平是在最頂端的，其次分為數個系統，總理角色不再像以前胡錦濤與溫家寶「胡溫體制」年代那樣重要。

他說，中國的政治體制以前黨是一把手、政是二把手，二把手很明顯有其權責，往昔副總理和部長都是對總理負責，未來則是只有一個領導。

雪梨科技大學副教授中國問題專家馮崇義表示，「終身制」相當於中國古代的帝制，不順從就會被除掉，而中國官員因嚴重腐敗，更造成沒人有勇氣敢提異議。

至於中國日後如何處理對外關係，吳木鑾表示，中國因施行清零導致內部情況不佳，很多人示威，還有醫療與人口老齡化等問題日益嚴峻，所以習正在找一個出口，也就是歸咎美國與西方導致經濟不振，而不是他造成的。

他說，依當前中國的一人政治而論，習近平個人的觀點變得非常重要，可以說一切取決於習的性格，以前中國當局還運用「西方勢力」的措辭，如今則是毫不遮掩把矛頭直接指向美國。

馮崇義斷言，戰狼外交不會輕易改變，並說這麼大一個國家全部把控在一人手裡真是很大的悲哀，「他不走程序，可以做出很荒唐的決定。比如，他說明天下令要打台灣，那麼他下面就得去打」。

總部位於雪梨（Sydney）的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）去年發布的民調顯示，澳洲民眾因擔憂外國滲透與經濟脅迫等而給中國負評，高達61%的受訪者認為中國是安全威脅。

馮崇義表示，習只看到底下人跟他說好話，看不到自己已經得罪了全世界，他生活在自己編織的「信息繭房」和幻象裡，中國的知識精英、經濟政治精英也都被他得罪光，基本的民意對他非常不利。

不過，西澳大學國際關係系副教授陳杰認為，現在或許已經到了習近平必須「務實」的時候。雖然很多人將習近平視為戰狼外交的總設計師，但中國經濟和世界的制裁形勢或許已經讓習近平產生了一些震動。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120313