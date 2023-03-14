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港媒：中國機構改革未完 重頭戲在後頭

2023/3/14 12:04
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（中央社記者張謙香港14日電）香港媒體報導，雖然中國全國人大和政協「兩會」先前通過了部份國家層面的機構改革，但這可能只是「冰山一角」，好戲在後頭，真正的重點是黨的機構改革方案。

星島日報今天撰文指出，這次人大會議通過了中國國家機構改革方案，聚焦創科與金融監管，包括組建國家數據局、國家金融監督管理總局等，與5年前的國家機構改革相比，步伐不算太大。

但文章透露，這只是「冰山一角」，好戲在後頭，真正的重頭戲是黨的機構改革方案。

文章表示，中共總書記習近平之前已經事先表示，中共20大對深化黨和國家機構改革作出重要部署，在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構，優化機構編制資源配置，推進以黨建引領基層治理，加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作，理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面提出明確要求。

文章表示，有關中共機構的改革，官方已經披露將組建「中央科技委員會」，發揮舉國體制的優勢，推動科技自立自強，應對外部打壓。

以此類推，相信也將組建「中央金融委員會」，以加強金融監管，比20年前的「中央金融工作委員會」層次更高。

此外，也有傳言指中共將組建類似「中央社會部」的部門，以加強民營、外資的黨建工作。

至於港澳系統方面的機構改革，文章相信也將有動作，北京中央駐港聯絡辦公室主任鄭雁雄在「兩會」前已經指出，不斷適應形勢發展和工作需要優化改革港澳工作領導體制，才能確保黨對「一國兩制」事業的有力領導。

文章預期，北京方面將會很快公布中共機構的改革方案，甚至不排除今天稍後就會公布。（編輯：唐佩君）1120314

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