紐時：習近平當家長式領導 經濟政策細節交李強

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（中央社台北14日電）紐約時報報導，中國國家主席習近平及新任國務院總理李強在兩會的講話，語氣和實質內容都有差別，表明習近平扮演家長式中共領導人角色，傾向於強調國家安全，將經濟政策細節留給李強。

李強13日在「兩會」後的總理記者會上，回應記者提問時表示，民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大，會「平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。」

紐約時報報導指出，李強發表了中國領導人多年來最有力的聲明，表明需要保持私營企業的活力，試圖安撫對新投資有疑慮的企業家，提振市場信心。

但是，李強沒有提出重振經濟的具體做法，並警告即使今年中國經濟成長目標只有5%左右，實現起來也不容易，尤其是許多國家也面對重大經濟挑戰。

不過，李強表示，中國經濟的長期優勢條件將彌補短期的擔憂，包括「市場規模巨大，產業體系完備，人力資源豐富，發展基礎厚實等，更重要的是制度優勢顯著。」

報導指出，「制度優勢顯著」這句顯然是指中共的統治。

報導指出，中國國家主席習近平在13日人大會議閉幕發表講話時，沒有提到中國經濟面對的挑戰，而是在相當大程度上強調國家安全和穩定的必要性。

習近平說，「安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提」，表示國家安全與經濟發展完全一致。

報導表示，習近平傾向於著重國家安全而不是經濟成長，習李的講話在語氣和實質內容上的差別表明，習近平將經濟政策的細節留給李強，而他本人則扮演家長式中共領導人的角色，為人民提供安全保障，但不直接負責每個月的經濟變化。

報導表示，中國許多商界領袖一直擔心，習近平經常強調的國家安全已成為中共更多介入民企事務的理由，以及令民企在按照「軍民融合發展」政策與軍方合作上受到壓力。

習近平和中國外交部長秦剛此前對美國提出強烈批評，昨天李強被媒體問及中美關係時，他避開了地緣政治問題和對美國政府的任何直接批評，而表示「對外開放是我們的基本國策，無論外部形勢怎麼變，我們都將堅定不移向前推進。」（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120314