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中國經濟企穩回升？ 分析：復甦不強勁

2023/3/16 13:41
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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）中國國家統計局昨天公布1、2月份經濟數據，官方指經濟運行呈現企穩回升態勢。不過，分析指出，雖然宏觀數據有所改善，但復甦步伐不強勁，第一季GDP可能年增3.6%。

據陸媒財新網報導，中國國家統計局與海關總署近日公布的資料顯示，除了工業增加值表現低於市場預期，社會消費品零售總額、固定資產投資、出口均不同程度好於預期。

報導指出，1、2月份經濟回暖，原因在於消費修復動能較強，與房地產投資邊際改善。

不過，野村中國首席經濟學家陸挺指出，與2022年四季度相比，1、2月宏觀數據整體有所改善，餐飲等領域被壓抑的需求得到了釋放。但是出口萎縮和房地產行業仍然疲軟，復甦步伐並不強勁，這也與2023年較為保守的5%左右GDP成長目標相對應。

他預計，主要宏觀經濟數據將在3月進一步改善，第一季GDP可能年增3.6%，期待新一屆政府通過更多支持措施來提振居民部門信心。

1、2月經濟逐步回暖，對於後續走勢，海通證券宏觀團隊分析，接觸型消費和房地產是經濟修復最具彈性的兩條主線，當中受益於促內需政策的積極發力，但更主要的是前期積壓需求的集中釋放。

海通證券宏觀團隊並強調，「經濟修復斜率最高的階段或已過去，下階段兩條主線的修復趨勢能否延續仍待觀察」。

中國國家統計局昨天公布1、2月經濟數據，全國固定資產投資年增率較預期更高，房地產投資降幅縮小，反映消費力的社會消費品零售總額年增率也由負轉正。（編輯：陳沛冰）1120316

#中國國家統計局
#海通證券宏觀團隊
#陸挺
陸挺
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