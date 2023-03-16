中國機構改革全文發布 組建中央社會工作部涉及黨基層治理

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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）中國今天公布「黨和國家機構改革方案」全文，在黨的機構改革增加中央金融委員會、中央金融工作委員會、中央科技委員會、中央社會工作部以及中央港澳工作辦公室。

新華社16日發布中共中央、國務院印發「黨和國家機構改革方案」全文，當中除了此前已公布的國務院機構改革外，最為人注意的是涉及黨的機構改革。

原本有傳聞指，中共會組建一個超級委員會，即「中央內務委員會」，整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜，甚至民政部的社會組織管理等功能。

但今天公布的涉及社會工作方面的黨機構改革，為組建「中央社會工作部」。

中央社會工作部的工作涉及人民信訪、黨基層治理，還有統一全國性行業協會商會黨的工作，行業協會商會深化改革和轉型發展，以及指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作，指導社會工作人才隊伍建設等，作為黨中央職能部門。

中央社會工作部還統一領導國家信訪局。國家信訪局則由國務院辦公廳管理的國家局調整為國務院直屬機構。

中共今年在金融機構改革著力甚深，除了增設「國家金融監督管理總局」，監管系統組成改為「一行一局一會」外，今天公布黨的機構改革，增加組建「中央金融委員會」、「中央金融工作委員會」。

「中央金融委員會」是負責金融穩定和發展的「頂層設計」，是黨中央決策議事協調機構；設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列。

另外，不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦事機構，將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責劃入中央金融委員會辦公室。

「中央金融工作委員會」則是統一領導金融系統黨的工作，指導金融系統黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設等。

組建「中央科技委員會」，則是加強中共中央對科技工作的統一領導，包含統籌推進國家創新體系建設和科技體制改革，研究審議國家科技發展重大戰略、重大規劃、重大政策，統籌解決科技領域戰略性、方向性、全局性重大問題等。

「中央科技委員會」辦事機構職責由重組後的「科學技術部」整體承擔。不再保留中央國家實驗室建設領導小組、國家科技領導小組、國家科技體制改革和創新體系建設領導小組、國家中長期科技發展規劃工作領導小組及其辦公室。

最後在涉及港澳工作部分，組建「中央港澳工作辦公室」，承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。

中央港澳工作辦公室在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子，但不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

新華社報導指出，中央層面的改革任務力爭在2023年年底前完成，地方層面的改革任務力爭在2024年年底前完成。（編輯：楊昇儒）1120316