中國人大通過修改立法法 緊急下可審議1次便表決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）今年中國全國人大會議通過修改「立法法」，當中一項修訂是列入人大常委會會議議程的法律案，若情況緊急可只經一次審議便交付表決。專家憂日後「立法法」可能會被濫用來強行通過法律。

新華社5日報導，第13屆全國人大常委會副委員長王晨在第14屆全國人大第一次會議上，介紹「中華人民共和國立法法（修正草案）」。

王晨表示，修正草案的主要內容包括完善全國人大及其常委會的立法權限、立法程序和工作機制，其中包括為適應特殊情況下緊急立法的需要，增加規定，「列入常委會會議議程的法律案，遇有緊急情形的，也可以經一次常委會會議審議即交付表決」。

人民網今天報導，第14屆全國人大第一次會議13日通過修改「立法法」的決定，15日開始實施。

其中一項新修改條文，是「列入常務委員會會議議程的法律案，各方面的意見比較一致的，可以經兩次常務委員會會議審議後交付表決﹔調整事項較為單一或者部分修改的法律案，各方面的意見比較一致，或者遇有緊急情形的，也可以經一次常務委員會會議審議即交付表決。」

路透社今天報導，「立法法」是規範中國制定法律的方式，今次修改「立法法」賦予人大常委會特別權力，只需一次會議審議便可通過相關法律。但修正草案沒有解釋何為「緊急情形」。

報導指出，中國草議及修改法律一般會先徵求公眾意見，之後由人大常委會經過最少2次會議審議，這過程 一般需時數月，之後才表決。

報導引述美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）表示，修改後的「立法法」可能會被濫用，及在沒有太多諮詢或公開通知的情況下被濫用來通過法律。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120314