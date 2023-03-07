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中國國務院機構改革方案 新增金監總局及數據局

2023/3/7 18:23（3/8 14:43 更新）
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圖為第14屆全國人民代表大會第一次會議。（中新社）
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（中央社記者呂佳蓉、吳柏緯北京7日電）中國全國人大會議今天聽取國務院提交審議的「國務院機構改革方案」。內容集中在科技、金融、數據等改革，並將組建「國家金融監督管理總局」與「國家數據局」。

此外，這項方案宣示將精簡中央國家機關人員編制，統一按照5%的比例進行精減。

中共20屆二中全會通過「黨和國家機構改革方案」，其中涉及「國家機構」改革，方案部分內容將在中國14屆全國人大一次會議公布並通過。

根據今天人大會議公布的「國務院機構改革方案」，將組建2個局，分別是國家金融監督管理總局、國家數據局。

根據方案，新組建的「國家金融監督管理局」將統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。

「國家金融監督管理總局」在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責，劃入這一新機構。

因此，不再保留中國銀行保險監督管理委員會。

至於新組建的「國家數據局」，作為國家發展和改革委員會管理的國家局，將負責協調推進資料基礎制度建設，統籌推進數位中國、數位經濟、數位社會規劃和建設等。

方案並指出，將中央網路安全和信息化委員會辦公室承擔的研究擬訂數字中國建設方案等職責，以及國家發改委承擔的統籌推進數字經濟發展等職責，都劃入「國家數據局」。

此外，科學技術部的職責有所變動，劃出許多業務到其他單位。方案指出，這是加強科學技術部推動「全新型舉國體制」，優化科技創新全鏈條管理，促進科技成果轉化等。變動後仍作為國務院組成部門。

其他改革方面，還有深化地方金融監管體制改革、統籌推進中國人民銀行分支機構改革。完善體制方面，有完善國有金融資本管理體制、完善老齡工作體制完善知識產權管理體制。

調整中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構，國家信訪局調整為國務院直屬機構。

涉及人員管理方面，加強金融管理部門工作人員統一規範管理；並且精簡中央國家機關人員編制，統一按照5%的比例進行精減。（編輯：邱國強）1120307

#國務院
#國家數據局
#國家金融監督管理總局
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