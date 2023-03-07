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中國國務院機構改革 強化資本市場監管意圖濃

2023/3/7 22:13（3/7 23:07 更新）
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圖為天安門廣場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯台北7日電）中國「國務院機構改革方案」議案內容今天釋出，多個項目涉及金融領域。學者分析，集中金融管理行政權是這波改革重點，強化資本市場監管意圖濃厚，目的在於加強應對風險能力。

中共20屆二中全會通過「黨和國家機構改革方案」。其中的國家機構改革方案將在中國14屆全國人大一次會議通過。據「國務院機構改革方案」內容，規劃組建國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構、推進人民銀行分支機構等。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠7日接受中央社訪問表示，這波改革將金融管理監督權進一步地收歸國家，也將金融管理職責重新劃分；在強化黨的直接領導大前提下，推估黨會再組建金融委員會等類似單位，因為這才能完整其對於資本市場加強監管的意圖。

張弘遠剖析，國家金融監督管理總局統一負責證券業以外的金融業監管，賦予集中式行政權；中國證券監督管理委員會將調整為國務院直屬「機構」，其現為「事業單位」，也就是類似法人組織性質；轉為機構後，將也有行政權。人民銀行撤銷大區分行管理，31個省都將設立省級分行，強化貨幣政策落實、應對力道。

他說，這些改革顯然是對於資本市場加強監管，以行政方式介入市場，目的在於加強應對風險能力。

張弘遠提到，「中國一向仰賴土地財政」，地方政府倚靠賣土地賺錢，房地產市場低迷、地方建商沒錢購地和還貸款，骨牌鏈開始出現問題，地方政府收入欠佳，恐將進而影響交通、教育等公共支出，對於內部穩定會有很大影響，這些問題都是一個牽動一個，中國必須加強應對這些風險。

他指出，中國近年經常在某些領域主張「新型舉國體制」、「集中力量辦大事」等，這些都和美中科技戰、一帶一路、人民幣國際化等風險挑戰有關。

張弘遠認為，中國對於資本市場導入強烈行政監督，動用行政力量去介入經濟發展，因為他們相信這麼大的市場有其內在動能；不過這麼強的監管力道還要期待經濟活力，「這確實挺難的」。（編輯：邱國強）1120307

#張弘遠
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張弘遠
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