恆大債務重組計畫獲債權人同意 方案預計22日發布

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國地產商恆大的債務重組程序露出曙光。外媒報導，恆大已和其中一個主要境外債權人達成共識，將於22日發布重組方案，並進一步和其他債權人簽屬協議。方案預計10月1日生效。

陷入財務困境的中國恆大原本預計在去年年中公布債務重組方案，然而由於始終無法與債權人達成共識，加上遭境外債權人向香港高等法院提出清算申請，因此時程一再延宕。

路透社報導指出，恆大的律師在今天的聽證會上表示，將於22日公布針對境外債權人的債務重組方案，並計畫在月底前與這些債權人完成協議簽署；另一方面，其中一名主要境外債權人的代表則在聽證會後表示，已經同意恆大的方案。

消息人士指出，恆大這份針對境外債權人的債務重組方案內容包含將部分債權轉換成股權，主要是將債權轉換成恆大旗下兩家在香港上市公司，恆大務業與恆大新能源汽車的股權，至於轉換比例則尚未公布。

這樣的進展對於恆大處裡高達227億美元（約新台幣6950億元）境外債務而言是重要的一步。

報導提到，恆大提出的這份債務重組方案預計於10月1日生效，由於和債權人初步達成共識，因此法院將下一次清算申請的聽證會排定於7月31日。（編輯：陳沛冰）1120320