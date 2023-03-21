中國名校畢業女生拾荒為業 自稱實現財務自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）當前受不了職場的內捲而躺平的年輕人比比皆是，但中國河南有個名校畢業女生卻毅然褪去光鮮亮麗的白領，以拾荒為業且樂在其中，並說月入上萬算是實現某種程度的財務自由，無畏世俗眼光。

綜合中國媒體報導，故事的主角黃姓女子畢業於河南鄭州大學，這是一所官方認定的「211」等級名校。

「211工程」（Project 211）俗稱「211院校」，是1995年11月中國當局頒布，面向21世紀、重點建設100所左右高等學校和一批重點學科建設工程的教育政策。

95後（1995至1999年生）的黃女表示，畢業後換了3、4份工作，但是對於重複機械性的職務沒興趣又沒意義，於是決定開始自己的創業之路。

黃女受訪說，目前每個月的收入能達到（人民幣）5位數，實現了一定程度上的財務自由。當然拾荒撿破爛很費體力，會比較累，「但這是我選擇的」。

她表示，比起拾荒與破爛為伍，坐在辦公室腦力和心力的內耗更難受，以前也害怕被身邊的人歧視，但是當自我認知達到一定程度後，這些異樣眼光就不再重要。

黃女說，提高學歷就是為了提高認知，不應該讓學歷成了自己的枷鎖。

這名年輕拾荒者自述心路歷程的影片在網路廣傳。羨慕的網友說：「佩服她可以勇敢做自己」、「果然優秀的人在哪裡都能幹得好，是金子在哪裡都會閃閃發光」、「只要認真努力我覺得都能實現自己的價值。」

黃女被認為是找到人生方向的成功案例，但是也有名校畢業生自嘲廢物坦然面對失敗人生，像是近來網路廣傳的影音主角「彎彎」和「超超」。

這兩人都是畢業於211名校華中師範大學新聞傳播學院的大學同學及室友。前者離開學校5年換了12份工作，如今存款僅人民幣5000元（約新台幣2萬2200元）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

並未選擇畢業趕就業的超超，完成同樣也是211名校中國傳媒大學研究所碩士學業後，卻發現頂著211光環並非從事電影編劇這行的保障而四處碰壁，更因迫於五斗米之需而折腰屈就於火鍋店擔任清潔工。

為何淪落至此以致兩人曾陷入迷茫，甚至導致彎彎憂鬱纏身，但她們學會與失敗共處後，如今可坦然在鏡頭前自嘲「謝謝你們告訴我做一個廢物也沒關係」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120321