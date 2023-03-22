中國1至2月稅收差 專家：實現GDP成長5%難

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中國1至2月多項稅收大減，專家預估，今年實現GDP成長達5%不簡單。（中央社檔案照片）

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（中央社台北22日電）美國自由亞洲電台（RFA）21日報導，北京當局公布中國今年1至2月一般公共預算收入比去年同期跌1.2%，多項稅收大減，專家說，中國雖期盼今年實現GDP成長達5%，但看來只能靠統計局。

報導說，中國財政部官員稱，今年1至2月，全國一般公共預算收入累計達人民幣（下同）4兆5600億元（約新台幣20兆），比去年同期減少1.2%。

各主要稅收收入方面，消費稅比去年同期減18.4%，進口貨物增值稅、消費稅大減21.6%，雖然企業所得稅增加11.4%，但個人所得稅減少4%。

其他像是關稅減27%，城建稅減10.5%，車輛稅減32.8%，印花稅減31.3%，證券印花稅減61.7%，土地增值稅減22.4%，房產稅減22.9%，土地出讓金減29%，環保稅減11.1%。

RFA訪問財經評論人士蔡慎坤說，各項稅收大幅度下降反映當前中國經濟狀況，這是非常罕見的，很可能是去年底至今年初疫情突然重創中國，導致中國經濟處於停擺狀態。

他表示，儘管政府通過銀行放水，降低銀行準備金率，但是從今年的經濟形勢看，無論是投資，還是民間消費以及企業收入都會大幅度下滑，看來中國亟欲達成今年GDP成長5%的目標「只能靠統計局了」。

中國國務院前總理李克強5日在今年全國人大會議開幕式中發表政府工作報告，訂今年的經濟成長率目標為5%左右。相較多個國際機構先前預估多半落在5%到5.5%之間，這個目標算是相對保守。

旅美中國作家郭寶勝指出，一系列財政數據顯示，中國經濟和市場消費正急遽萎縮，政府收入減意味著民眾的荷包也變扁，各行各業都非常蕭條，主因還是清零政策使得百業遭受重創。

得知當局公布欠佳的財政數據，中國網友擔憂，疫情期間民眾認為經濟差因封控所致，但解封後經濟發展未見起色，原本打算投資的商人突然都躺平，似乎不祥的預感正在浮現。

另有民眾指出，在北京，目前許多人找不到工作，包括大學生，甚至碩士和博士都失業，形勢非常嚴峻，富士康也在逐步撤離，那些上榜的民企富豪榜都跑了。

民眾說，中小企業老闆全都躺平沒有投資信心，北京今年畢業的碩博士超過大學生，都面臨就業問題，找不到工作，一個世代結束了。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120322