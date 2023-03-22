中國對民企發展兩手策略 專家：潛台詞是聽黨話

（中央社台北22日電）中共領導層「兩會」前後對民營企業發展發出看似矛盾言論，但專家及評論人士認為，從中共角度觀察，扶植和控制並不矛盾，中國控制民企是對「人」，而不是對資產，潛台詞是企業需聽黨話。

美國之音今天報導，在中國人大及政協「兩會」期間，習近平3月6日先聲稱始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持。新任總理李強隨著在3月13日首場記者會上強調支持民營企業發展是長久之策，過去沒有變，以後更不會變，旗幟鮮明，堅定不移。

但在兩會之前的2月28日，習近平在民主協商會上卻特別強調了加強基層黨建，其具體內容就是對混合所有制企業、非公有制企業，行業協會、學會、商會的黨建工作。

中國領導層似乎對民企發展發出矛盾的兩種說法，美國之音採訪專家及評論人士分析，認為在中共看來，扶植私人企業發展和控制私人企業並不矛盾，當前中國對私人企業的控制更多的是對人的控制，而不是對資產的控制。

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授、政治系主任葉耀元表示，中國私人企業一定範圍內還是按照資本主義市場模式運行，所以中共的組織改革，某種程度是希望把黨的手伸到每個私有企業裡，表面看起來好像是一個私有市場，但是一定程度上一切還是按照黨的資源來，透過滲透，然後用黨的名義來去搞懂。每一邊都是按照共產黨的想法在做。

報導指出，中國的民企在中國改革開放的40年裡得到大力發展，像阿里巴巴、騰訊這樣的企業已經達到富可敵國的程度，同時很多中國的民企也成為官商勾結，一起發大財的白手套。但如今中共出手改變現狀。

對此葉耀元認為，中共高層的白手套一直存在，習近平也並不想拿走這些白手套。他只是想把這些白手套控制在自己的手裡，不是像過去一樣各路官員自己做自己的。過去是天高皇帝遠，管不到那麼多。而現在是皇帝什麼事情都要管。「如果你想要賺錢，你也要跟皇帝講。」

普林斯頓中國學社執行主席，「縱覽中國」網刊發行人兼主編陳奎德則指出，過去那些白手套不是習近平的白手套，習想改變這個狀況。例如過去有所謂的「江澤民集團」的，就是與江有關係的人的白手套。

中國事務專家程曉農程認為，習近平的真正的目的是控制人。中共如果想從經濟上控制私人企業很容易，打個電話給銀行，叫銀行收走貸款，民企就垮了。困難的是控制住民企的人，讓民企的人聽黨的話，這才是最重要的。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120322