兩岸直航點3/26復飛 航空旅遊業盼開放觀光

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（中央社記者吳柏緯上海22日電）兩岸恢復10個直航點，26日起由深圳、廣州與杭州打頭陣。依不同航點規劃，每週將有10至20多個航班。航空業者表示樂觀其成，普遍希望接下來能進一步開放陸客赴台旅遊。

陸委會日前宣布從3月10日恢復深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點，兩岸的航空公司隨即著手準備復飛。

根據中華航空與長榮航空微信公眾號發布，將從3月26日起陸續恢復台灣桃園、高雄，與中國大陸深圳、廣州、杭州等3地的航班。

華航計畫從26日起以每週5班的頻率，恢復桃園與深圳、桃園與廣州的航班；高雄與深圳的航班從4月20日起復飛，目前規劃每週2班。

長榮則規劃分階段復飛，首先是從3月30日起，恢復深圳至桃園航線，每週3班；接著自4月14日，恢復廣州至桃園航線，每週3班；4月28日恢復杭州至桃園航線，每週3班。

另據深圳商報報導，目前除了華航與長榮，深圳航空、南方航空等兩家陸籍航空公司也將負責深圳寶安國際機場與桃園機場對飛航班。4家航空公司運力全數到位後，預計未來每週會有21班來往深圳與桃園的航班。

一名中國大陸航空業相關人士告訴中央社，開放航點不只是業界的期待，也是一般民眾的心聲，特別是在大陸南方城市工作的台商，過去很長一段時間不斷向航空公司反應交通不便，希望能夠增加更多的航點，以利往返兩岸。

他指出，目前往來兩岸的航班主要使用者仍以台商與旅居中國大陸的台灣民眾為主。過去疫情期間因為邊境管控等原因，航班數量少而使用者多，因此幾乎班班客滿、一票難求。隨著雙邊的管制鬆綁，航班數量慢慢增加，載客率也明顯下降、機票價格也逐漸下降，雖然仍未回到疫情前的水準，但至少比之前的天價好不少。

他表示，恢復航點是兩岸交流良好的一步，而對於航空業界來說，現在更加期待的是兩岸觀光、旅遊可以逐步復甦。「步一定要一步到位，但至少可能先從團進團出開始，再慢慢擴大到自由行。」

這不只是航空業的心聲，旅遊業者同樣期待隨著航班逐漸增加，兩岸的民間交流能更加頻繁。

在上海從事旅遊業的陳小姐告訴中央社，近期確實收到不少關於赴台旅遊的相關詢問，然而「由於還沒有進一步的消息，因此也只能請客人們再等等」。（編輯：楊昇儒）1120322