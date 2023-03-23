分析：習近平誤判東升西降 中美對抗已難停止

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（中央社台北23日電）中國國家主席習近平3連任後外交動作不斷，促成沙烏地、伊朗復交，高調訪問俄羅斯及可能奪走台灣邦交國宏都拉斯。有分析稱，習近平誤判「東升西降」而頻頻向美國示威，中美對抗已難停止。

美國之音22日刊出美國丹佛大學國際研究院教授趙穗生的訪問。

趙穗生形容，習近平一連串外交舉動是想展示「大國外交」，即恢復中國在國際舞台中心的地位，負起大國責任，讓大家都尊重中國，某種程度上成為一個世界領袖。

他說，習近平很大程度上是向美國展示，顯示中國可與美國平起平坐，中美之間的對抗已經到了某種程度上很難停止的地步。

趙穗生認為，習近平可以取得很多戰術上成功，如奪走台灣邦交國宏都拉斯，中國能提供一些經濟利益，肯定會成功。

他說，在俄烏戰爭中，習近平害怕俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的政權倒台，這樣會令中國處於跟美國對抗的最前沿，但完全傾向俄國又會受到國際社會的譴責，所以習近平不可能完全中立，不過最少要擺出公平的姿態。

趙穗生表示，習近平的外交方針是對「東升西降」的錯誤判斷，事實上中國現在完全沒有能力取代美國，「中國人自己也好，西方很多國家也好，都誇大了中國崛起的速度，中國發展的實力。」

他引述中國人民大學國際關係教授時殷弘也認為，中國這種方針是「戰略透支」，即中國沒有這個實力；而北京清華大學國際關係學院院長閻學通也曾說，中國在做一些跟中國國力完全不相稱的事情，最終只會損害中國自己的利益。

趙穗生同時指出，在中國一黨制下，中國領導人不受公眾輿論牽制，也沒有反對黨，甚至最強勢的領導人沒有任期限制，領導人在外交事務中的作用，是其他國家不可比擬。

他說，習近平過度膨脹的慾望及目標，甚至認為這些目標在其有生之年可以達到，所以習近平的政策很大程度上是「過度伸張」。

至於習近平「過度伸張」的做法對台灣會產生什麼後果，趙穗生表示，「我確實很擔心」，這幾年習近平的集權變化可以看出其大國外交發展趨勢，即使受了很多挫折仍然強硬。

「現在習的很多決策在某程度上是非理性的」，趙穗生說，所以很擔心習近平有可能在外界認為中國沒有具備條件下武力攻台。

他認為，美國一方面不要刺激習近平對台動武，另一方面要幫助台灣加強防衛能力，威攝中國。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120323