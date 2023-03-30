訪新加坡 香港財政司長：共探發展機遇

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（中央社記者張謙香港30日電）正在新加坡訪問的香港財政司司長陳茂波昨天會晤了新加坡副總理兼財政部長黃循財及當地商人和學生，期間提出香港與新加坡共同探索發展機遇。

陳茂波幾天前先到馬來西亞訪問，然後轉到新加坡。

港府今早公布，陳茂波昨天訪問新加坡時曾與黃循財會面，就環球市場發展和宏觀經濟形勢交流看法，但公布沒有透露雙方的具體談話內容。

陳茂波還出席了由英文南華早報主辦的2023「中國年會：東南亞」論壇並發表主題演講。他說，中國和東協國家都是正在崛起的世界經濟力量，整個亞洲未來的發展潛力無限。

他表示，香港憑著中國的支持，將繼續積極發展和貫徹「八大中心」的功能，充分利用粵港澳大灣區的優勢，為整個亞洲地區發展作出貢獻，特別是助力推動區域的綠色金融、綠色科技和金融創新發展。

據公布，陳茂波昨天也出席了新加坡國立大學舉辦的研討會，向學生介紹香港的地位和優勢，並就區域經濟合作和發展事宜與學生交流看法。

陳茂波表示，中國和東協市場龐大，而香港與新加坡作為高增值的服務平台，可以共同探索當中的機遇。

陳茂波當天晚間也出席了當地商會舉辦的晚宴。（編輯：周慧盈）1120330