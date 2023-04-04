總統蔡英文過境洛杉磯 北京：反對台獨分裂活動

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（中央社記者李雅雯台北4日電）總統蔡英文過境洛杉磯期間，將於美西時間5日會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫。中國駐洛杉磯總領館發聲，反對「台灣當局領導人」以「過境」為名搞「台獨」及破壞中美關係。

蔡英文將於4至6日過境洛杉磯；麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室3日宣布，於5日在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤蔡英文。

中國駐洛杉磯總領館官網當地時間3日晚間7時回應蔡英文將會晤麥卡錫、在雷根總統圖書館公開演說，並透過發言人名義刊發千字文表示：「中方堅決反對台灣當局領導人以『過境』為名搞『台獨』分裂活動、破壞中美關係。」

內容指出：「一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則。」為1971年聯合國大會第2758號決議所確認，也是美國在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾；美國領導人近年來也多次公開表態不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」。

「中國堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美」，反對美國違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式接觸，「赴美過境是假，謀求突破、宣揚台獨是真」。

內容強調，美國不顧嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡英文過境，縱容支持政府「謀獨」行徑，「中方對此嚴正抗議，予以強烈譴責」。

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內容指出，麥卡錫是美國會領導人、美國政府第三號人物，無論他以何種身分與名義會晤蔡英文，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益。

內容聲稱，麥卡錫無視「前車之鑑」，執意打台灣牌，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美關係，「只會更加堅定中國人民同仇敵愾、支持國家統一的堅強意志和決心，我們將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。（編輯：曹宇帆）1120404