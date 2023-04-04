更多編輯台推薦新聞：
坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
儲蓄率探3年新低藏玄機 官員指疫後消費潮可能不如預期
首頁 / 兩岸

總統蔡英文過境洛杉磯 北京：反對台獨分裂活動

2023/4/4 12:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北4日電）總統蔡英文過境洛杉磯期間，將於美西時間5日會晤美國聯邦眾議院議長麥卡錫。中國駐洛杉磯總領館發聲，反對「台灣當局領導人」以「過境」為名搞「台獨」及破壞中美關係。

蔡英文將於4至6日過境洛杉磯；麥卡錫（Kevin McCarthy）辦公室3日宣布，於5日在加州錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）會晤蔡英文。

中國駐洛杉磯總領館官網當地時間3日晚間7時回應蔡英文將會晤麥卡錫、在雷根總統圖書館公開演說，並透過發言人名義刊發千字文表示：「中方堅決反對台灣當局領導人以『過境』為名搞『台獨』分裂活動、破壞中美關係。」

內容指出：「一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則。」為1971年聯合國大會第2758號決議所確認，也是美國在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾；美國領導人近年來也多次公開表態不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」。

「中國堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美」，反對美國違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式接觸，「赴美過境是假，謀求突破、宣揚台獨是真」。

內容強調，美國不顧嚴正交涉和反覆警示，執意安排蔡英文過境，縱容支持政府「謀獨」行徑，「中方對此嚴正抗議，予以強烈譴責」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

內容指出，麥卡錫是美國會領導人、美國政府第三號人物，無論他以何種身分與名義會晤蔡英文，都是又一起嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的行徑，衝擊中美關係政治基礎，無益於地區和平安全穩定，不符合中美兩國人民共同利益。

內容聲稱，麥卡錫無視「前車之鑑」，執意打台灣牌，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美關係，「只會更加堅定中國人民同仇敵愾、支持國家統一的堅強意志和決心，我們將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」。（編輯：曹宇帆）1120404

#蔡英文
#麥卡錫
#中國
蔡英文
蔡總統：訪問貝里斯成果豐碩 期待未來有更多合作蔡總統視察貝羊計畫 親餵小羊直言想帶回家
麥卡錫
彭博：美淡化蔡總統過境 中國想塑造和平形象不致反應過度華爾街日報：蔡總統過境美國 美中關係再受考驗
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族